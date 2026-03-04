Maskinförare/ renhållare till enhet gata
2026-03-04
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Tekniska verksamheten består idag av cirka 150 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter: park, gata, projekt, kust & grönområden, fordon & internservice.
Till vår gatuenhet söker vi nu en maskinförare/renhållare.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som maskinförare ansvarar du tillsammans med din arbetsledare och dina kollegor för allmän renhållning, tömning av kommunens sopkärl och hundlatriner samt renhållning av grönytor och gator. Du ingår i ett team med förare av renhållningsmaskiner, ogräsmaskin och traktorburna redskap. Arbetsledningen ger dig rätt förutsättningar så att du under dagen kan jobba självständigt och driva arbetet framåt.
Arbetsuppgifterna varierar över året. Under sommaren är det fokus på renhållning och vintertid på vinterväghållning. Vinterberedskap och helgstäd kan förekomma.
Vi jobbar utifrån Kalmar kommuns vision "Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre och blir Sveriges bästa kommun att leva i". Det innebär att vi lägger stort fokus på samarbete och hjälps åt med arbetsuppgifter även över enhetsgränser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god maskinvana och vana av att arbeta ute i trafiken. B-körkort är ett krav.
Om du dessutom har arbete på väg, hjullastarutbildning samt erfarenhet av renhållnings- och underhållsarbete är det meriterande.
Vi önskar också att du:
• har god digital kompetens, gärna med vana av att använda digitala hjälpmedel som GPS-styrda system för ruttplanering
• är självgående och tar ansvar för din uppgift
• samarbetar och är lyhörd för instruktioner
• bidrar med glädje, engagemang och idéer
• har ett professionellt bemötande mot allmänheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Arbetsledare gata
