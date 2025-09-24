Maskinförare / Parkskötare
2025-09-24
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Jönköping
Vi arbetar inom mark- och byggsektorn med kunden i fokus. Våra tjänster omfattar utemiljöskötsel, grönyteskötsel, markskötsel, anläggningsarbete, parkskötsel, snöröjning, sandupptagning, lövupptagning samt plantering. Nu söker vi en driven medarbetare som vill jobba helårsvis med fokus på snöröjning under vinterhalvåret.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika typer av utemiljöskötsel, bland annat:
Ogräsrensning, trimning och gräsklippning
Häck- och buskklippning
Maskinkörning (t.ex. traktor/hjullastare/åkgräsklippare)
Parks- och markskötsel
Snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret
Viktigt: Du vill utvecklas inom snöröjning - det är en central del av arbetet under andra halvan av året.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda är meriterande)
God fysik och vana vid fysiskt arbete
Engagemang och intresse för trädgård/utemiljö
Meriterande
1-2 års erfarenhet av utemiljöskötsel
1-2 års erfarenhet av maskinkörning och/eller snöröjning
Anställningsvillkor
Anställningsform: 6 månaders provanställning, därefter möjlighet till tillsvidare
Arbetstid: Heltid mån-fre sommarhalvåret. Varierande tider utifrån väder vinterhalvåret. Helgarbete kan förekomma.
Start: November 2025 (eller enligt överenskommelse)
Lön: Timlön enligt överenskommelse vinterhalvår.
Utvecklingsmöjligheter
Hos oss kan du utvecklas vidare inom fler delar av verksamheten - anläggning, bygg, lokalvård och transport.
Så här söker du
Skicka din ansökan till jobb@kharels.se
med ämnesraden "Maskinförare". Bifoga kort info om dig själv och relevant erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: u.k@kharels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kharels Entreprenad AB
(org.nr 559301-1322) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kharel Service AB Kontakt
Utkrista Kharel u.k@kharels.se Jobbnummer
9525397