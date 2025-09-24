Maskinförare / Parkskötare

Kharels Entreprenad AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sigtuna
2025-09-24


Vi arbetar inom mark- och byggsektorn med kunden i fokus. Våra tjänster omfattar utemiljöskötsel, grönyteskötsel, markskötsel, anläggningsarbete, parkskötsel, snöröjning, sandupptagning, lövupptagning samt plantering. Nu söker vi en driven medarbetare som vill jobba helårsvis med fokus på snöröjning under vinterhalvåret.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika typer av utemiljöskötsel, bland annat:
Ogräsrensning, trimning och gräsklippning
Häck- och buskklippning
Maskinkörning (t.ex. traktor/hjullastare/åkgräsklippare)
Parks- och markskötsel
Snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret

Viktigt: Du vill utvecklas inom snöröjning - det är en central del av arbetet under andra halvan av året.

Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda är meriterande)
God fysik och vana vid fysiskt arbete
Engagemang och intresse för trädgård/utemiljö

Meriterande
1-2 års erfarenhet av utemiljöskötsel
1-2 års erfarenhet av maskinkörning och/eller snöröjning

Anställningsvillkor
Anställningsform: 6 månaders provanställning, därefter möjlighet till tillsvidare
Arbetstid: Heltid mån-fre sommarhalvåret. Varierande tider utifrån väder vinterhalvåret. Helgarbete kan förekomma.
Start: November 2025 (eller enligt överenskommelse)
Lön: Timlön enligt överenskommelse vinterhalvår.

Utvecklingsmöjligheter
Hos oss kan du utvecklas vidare inom fler delar av verksamheten - anläggning, bygg, lokalvård och transport.
Så här söker du
Skicka din ansökan till jobb@kharels.se med ämnesraden "Maskinförare". Bifoga kort info om dig själv och relevant erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: u.k@kharels.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kharels Entreprenad AB (org.nr 559301-1322)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kharel Service AB

Kontakt
Utkrista Kharel
u.k@kharels.se

Jobbnummer
9525397

