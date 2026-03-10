Maskinförare / Markarbetare till Sevelund AB
Vi på Sevelund AB söker en ny medarbetare till vårt team.
Hos oss arbetar du inte bara i en maskin - du är med i hela arbetet. Det ska vara lika självklart att köra grävmaskin som att hoppa ur och hjälpa till ute på marken när det behövs.
Våra projekt varierar mycket och du kommer att arbeta med flera olika typer av uppdrag inom mark och berg.
Arbetet kan bland annat innebära:
Köra grävmaskin och hålla i egna jobb
Borra i berg med borrbalk kopplad till grävmaskin
Bergspräckning
Stubbfräsning med vår stubbfräs
Markarbeten som stenläggning, kantsten och finplanering
Grovarbete där det behövs
Arbetet är varierat och du kommer att få testa på många olika delar av verksamheten.
Vi söker dig som
Är självgående och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Trivs med att hålla i egna jobb
Inte är rädd för att hugga i där det behövs
Gillar att arbeta både i maskinen och på marken
Har erfarenhet av grävmaskin (meriterande)
Har erfarenhet inom finplanering (villatomt)
Om jobbet
Arbeten utförs främst i Stockholm med omnejd.
Vill du veta mer om vilka typer av jobb vi gör kan du kika på vår hemsida:www.sevelund.se
Tror du att du skulle passa i vårt team?
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
