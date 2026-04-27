Maskinförare lantbruk SLU Ultuna Egendom
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Jordbruksjobb / Uppsala Visa alla jordbruksjobb i Uppsala
2026-04-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala
, Lysekil
, Umeå
, Lomma
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med modern växtodling i en miljö där hållbarhet, utveckling och laganda står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig.
Som maskinförare på Ultuna egendom blir du en viktig del av ett jord- och skogsbruk i framkant, med nära koppling till forskning, försök och utbildning vid SLU. Här kombineras praktiskt arbete med ny kunskap och långsiktig utveckling.
Om jobbet
Vi söker dig som är nyfiken på växtodling och som trivs med att arbeta med lantbrukets maskiner. Du blir del av ett engagerat och kompetent team bestående av driftledare, gårdsmästare och ytterligare en maskinförare. Tillsammans ansvarar ni för växtodlingen på SLU:s egendom, med utgångspunkt från gårdscentrum på Funbo Lövsta strax utanför Uppsala.
Arbetet omfattar bland annat:
Körning, skötsel och utveckling av en modern, bekväm och säker maskinpark
Både konventionell och ekologisk växtodling
Registrering av arbeten i växtodlingsprogram.
Underhåll av vägar, naturbeten, gårdens spannmålsanläggning och åkerdräneringen.
Du får ett variationsrikt arbete med stort eget ansvar, god introduktion och möjlighet att växa i rollen. Hos oss är kunskapsutbyte och samarbete en självklar del av vardagen. Därför erbjuder vi:
Möjlighet till relevanta utbildningar inom anställningen (t.ex. förarbevis, växtskydd, motorsåg)
Studieresor och erfarenhetsutbyte med SLU:s andra egendomar
Ett trygghetspaket som inkluderar bland annat friskvårdsersättning
En arbetsplats som värnar om arbetsmiljö, säkerhet och balans mellan arbete och fritid
Läs mer om hur det är att arbeta vid SLU och våra förmåner: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Vi söker dig som:
Har intresse för växtodling och maskinarbete
Har utbildning inom jordbruk, exempelvis naturbruksgymnasium, eller motsvarande erfarenhet
Har B-körkort och god datorvana
Meriterande:
Behörighet växtskydd 1L-2L
Förarbevis för last- och/eller grävmaskin
Motorsågskörkort A och B
Heta arbeten, pannskötare
Du behöver inte kunna allt från start - ansvarskänsla, vilja att lära och samarbetsförmåga är minst lika viktiga.Om företaget
Ultuna egendom brukar cirka 1300 hektar växtodling och betesmark. Produktionen är både konventionell och ekologisk och försörjer djurbesättningarna vid Lövsta forskningscentrum med grovfoder. Gödsel och grovfoderrester från nöt och gris rötas i Lövsta biogasanläggning och den KRAV-certifierade biogödseln används i odlingen. På våra marker finns även 100-200 hektar odlingsförsök, vilket innebär samarbete med SLUs fältförsöksstation och forskare.
Ultuna egendom är en del av SLU:s Lantbruksdrift, som omfattar totalt 11 medarbetare fördelade på fyra egendomar i Sverige. Uppdraget är att förvalta några av SLU:s viktigaste resurser - jorden, skogen och den kunskap som skapas genom dem.
Läs mer om SLU:s Lantbruksdrift: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/organisation/gemensamma-verksamhetsstodet/egendomsavdelningen/lantbruksdriften/
Placering:
Funbo Lövsta, Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-20.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
