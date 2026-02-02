Maskinförare/lantbruk
2026-02-02
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
Vår gård har ca 220 mjölkkor plus rekryteringsdjur, totalt ca 300 djur.Vi söker en lantarbetare till var mjölkgård i Västerdalarna. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom lantbruk. 3 Delaval robotar finns i nya ladugården så erfarenhet av robotmjölkning är ett plus.Du måste ha traktorkort samt efarenhet av att köra traktor. Sista dag att ansöka är 20260304. Du bör kunna prata flytande svenska eller engelska i både tal och skrift.
Ansökan via email Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: vasterdalaonwest@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerdala On West AB
(org.nr 556342-8480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718827