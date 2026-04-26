Maskinförare (grävmaskin) Stockholmsområdet

Landströms Bemanning söker nu maskinförare för uppdrag i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som är trygg i din roll och van att köra grävmaskin i produktion. Du kommer arbeta i olika typer av mark- och anläggningsprojekt där noggrannhet, tempo och samarbete är viktigt.
Arbetsplatsen varierar beroende på projekt.

2026-04-26

Om tjänsten
Som maskinförare arbetar du med grävmaskin inom mark- och anläggning.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Schaktning och masshantering
Planering och finjustering
Arbete efter ritning och GPS
Arbete i stadsmiljö

Placering: Stockholmsområdet
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse / Omgående
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra grävmaskin
Har god vana av GPS/styrsystem (krav)
Har förarbevis för grävmaskin
Är självgående och trygg i din roll
Har god förståelse för mark- och anläggningsarbete
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Har B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av finplanering
Erfarenhet av VA-arbeten
Vana av arbete i stadsmiljö

Övrig information
Anställning via bemanning, uppdrag hos kund
Arbetstider varierar beroende på projekt
Vid arbete på annan ort utgår traktamente och boende ordnas av oss
Lön enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: vanessa@landstromsbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare Stockholm".

Dette er et heltidsjobb.

Landströms Bemanning AB (org.nr 559431-3313)

För detta jobb krävs körkort.

