Maskinförare (grävmaskin) Stockholmsområdet
Landströms Bemanning söker nu maskinförare för uppdrag i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som är trygg i din roll och van att köra grävmaskin i produktion. Du kommer arbeta i olika typer av mark- och anläggningsprojekt där noggrannhet, tempo och samarbete är viktigt.
Arbetsplatsen varierar beroende på projekt.
Som maskinförare arbetar du med grävmaskin inom mark- och anläggning.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Schaktning och masshantering
Planering och finjustering
Arbete efter ritning och GPS
Arbete i stadsmiljö
Placering: Stockholmsområdet
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse / Omgående
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra grävmaskin
Har god vana av GPS/styrsystem (krav)
Har förarbevis för grävmaskin
Är självgående och trygg i din roll
Har god förståelse för mark- och anläggningsarbete
Är noggrann och säkerhetsmedveten
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av finplanering
Erfarenhet av VA-arbeten
Vana av arbete i stadsmiljöÖvrig information
Anställning via bemanning, uppdrag hos kund
Arbetstider varierar beroende på projekt
Vid arbete på annan ort utgår traktamente och boende ordnas av oss
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: vanessa@landstromsbemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare Stockholm".
Landströms Bemanning AB
(org.nr 559431-3313) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876210