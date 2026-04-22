Maskinförare Gata/Park
Mariestads kommun, Mariestads Drift- och servicebolag / Maskinförarjobb / Mariestad Visa alla maskinförarjobb i Mariestad
2026-04-22
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Mariestads Drift- och servicebolag i Mariestad
Vill du vara med och utveckla Mariestads kommun och bidra till trivsamma, trygga och välskötta utemiljöer?
Nu söker vi en maskinförare till Mariestads drift- och servicebolag inom gata och park. Hos oss får du ett varierande arbete utomhus, där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till hur vår kommun upplevs varje dag.
Du blir en del av en verksamhet med stark lagkänsla, praktiskt arbete nära verkligheten och ett tydligt samhällsuppdrag!
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* köra och hantera maskiner såsom traktor, hjullastare, redskapsbärare och gräsklippare
* utföra skötsel och underhåll av gator samt gång- och cykelvägar
* sköta parker och grönytor
* arbeta med vinterväghållning, inklusive snöröjning och halkbekämpning
* utföra enklare mark- och anläggningsarbeten
* ansvara för daglig tillsyn och skötsel av maskiner
* arbeta med renhållning och ordning på offentliga ytor
* utföra transporter av ris och timmer
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Arbetet är fysiskt, omväxlande och sker främst utomhus året runt.
Arbete vid skolor och förskolor kan förekomma. Vid erbjuden anställning kommer därför utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har B-körkort utan villkor 78 (krav)
* har erfarenhet av att arbeta som maskinförare eller liknande praktiskt arbete
* har erfarenhet av arbete inom gata, park, drift eller anläggning
* är ansvarstagande, noggrann och har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt
* trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande är:
* C -körkort
* erfarenhet av vinterväghållning
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv utav dig där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD
För detta jobb krävs körkort.
Mariestads kommun, Mariestads drift- och servicebolag Kontakt
Avdelningschef Drift och Projekt
Emil Nordh emil.nordh@mariestaddrift.se 0501-75 61 59
9870717