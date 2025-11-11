Maskinförare för vinterväghållning Traktor & Hjullastare, Lidköping
2025-11-11
Kloageton AB söker två kvalificerade maskinförare för snöröjning, halkbekämpning och sandning i hela Lidköpings kommun under vintersäsongen 2025-2026 (november - mars). Arbetet är väderberoende och kan inkludera jour-, natt-, helg- och helgdagsarbete.
Tjänst 1 - Traktorförare:
Krav: TR2-körkort (A eller B kategori; vissa positioner kan kräva C1)
Erfarenhet av att köra traktor med plog och sandspridare
Tjänst 2 - Hjullastarförare:
Krav: SM-körkort
Erfarenhet av att köra hjullastare i vinterförhållanden
Kvalifikationer för båda tjänsterna:
Flytande svenska är viktigt
Kommunicera på engelska är meriterande
Flexibel med arbetstider och jourarbete
God samarbetsförmåga och säkerhetsmedvetenhet
Meriterande med lokalkännedom i LidköpingPubliceringsdatum2025-11-11Anställningsvillkor
Operatörer måste tillhandahålla egen arbetsklädsel
Erfarenhet av hjullastare, traktor med plog och sandspridare krävs
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt avtal
Introduktion och tydliga instruktioner
Möjlighet till återkommande säsongsarbete
Viktig roll i att hålla Lidköpings vägar säkra under vinternSå ansöker du
Skicka CV och ansökan via e-post till info@kloageton-ab.com
senast 15/11/2025.
Observera: Ansökningar via telefon tas inte emot.
Frågor besvaras av Yahaya Katongole, 073-614 83 98. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: info@kloageton-ab.com Arbetsgivare Kloageton AB
(org.nr 559036-3924)
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yahaya Katongole info@kloageton-ab.com 073-614 83 98 Jobbnummer
9598189