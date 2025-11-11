Maskinförare för vinterväghållning Traktor & Hjullastare, Lidköping

Kloageton AB / Maskinförarjobb / Uppsala
2025-11-11


Kloageton AB söker två kvalificerade maskinförare för snöröjning, halkbekämpning och sandning i hela Lidköpings kommun under vintersäsongen 2025-2026 (november - mars). Arbetet är väderberoende och kan inkludera jour-, natt-, helg- och helgdagsarbete.
Tjänst 1 - Traktorförare:
Krav: TR2-körkort (A eller B kategori; vissa positioner kan kräva C1)

Erfarenhet av att köra traktor med plog och sandspridare

Tjänst 2 - Hjullastarförare:
Krav: SM-körkort

Erfarenhet av att köra hjullastare i vinterförhållanden

Kvalifikationer för båda tjänsterna:
Flytande svenska är viktigt

Kommunicera på engelska är meriterande

Flexibel med arbetstider och jourarbete

God samarbetsförmåga och säkerhetsmedvetenhet

Meriterande med lokalkännedom i Lidköping

Publiceringsdatum
2025-11-11

Anställningsvillkor
Operatörer måste tillhandahålla egen arbetsklädsel

Erfarenhet av hjullastare, traktor med plog och sandspridare krävs

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt avtal

Introduktion och tydliga instruktioner

Möjlighet till återkommande säsongsarbete

Viktig roll i att hålla Lidköpings vägar säkra under vintern

Så ansöker du
Skicka CV och ansökan via e-post till info@kloageton-ab.com senast 15/11/2025.
Observera: Ansökningar via telefon tas inte emot.
Frågor besvaras av Yahaya Katongole, 073-614 83 98.

Arbetsgivare
Kloageton AB (org.nr 559036-3924)
Bangårdsgatan 13 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Yahaya Katongole
info@kloageton-ab.com
073-614 83 98

Jobbnummer
9598189

