Maskinförare för snöskottning till Bredablick!
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Renhållningsjobb / Uppsala Visa alla renhållningsjobb i Uppsala
2025-11-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Uppsala
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Bli en del av Bredablicks team! Vi är ca 670 entusiastiska medarbetare som levererar toppkvalitet inom förvaltning och facility services runt om i landet. Hos oss får du inte bara en karriär, utan en språngbräda mot en spännande framtid. Med vår snabbväxande kultur och entreprenörsanda blir varje dag en ny möjlighet till utveckling. Tillsammans strävar vi efter nöjda kunder, hög lönsamhet och stark tillväxt. Kom och väx med oss på Bredablick!Om tjänsten
Just nu söker vi maskinförare för snöröjning till vintersäsongen november 2025 - mars 2026. Du kommer att arbeta med snöskottning, plogning, sandning och sopning, med maskin. Vid behov kan även handskottning förekomma. Arbetet innefattar varierade arbetstider (både dag, kväll, natt och helger) samt är i varierande omfattning och kräver att du är flexibel och tillgänglig. Detta då arbetet är beroende på vädret och när snön kommer. Du bör trivas med att arbeta utomhus och även att arbeta fysiskt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Snöröjning och plogning med maskin
• Sandning och halkbekämpning
• Sopning vid behov
• Handskottning vid behov
• Underhåll av maskin och utrustning
Vi erbjuder
• Vi erbjuder en trygg, säker och trivsam arbetsplats. Vi erbjuder fast lön enligt kollektivavtal med avtalspension, försäkringar och andra förmåner såsom friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som
• Har B-körkort
• Har maskinvana
• Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete
• Är flexibel, då arbetet är under varierade arbetstider och kan kräva inhopp med kort varsel.
• Är noggrann, då det är viktigt att arbetet utförs både ordentligt och säkert.
• Har god samarbetsförmåga, då arbetet delvis sker i grupp.
• Trivs med fysiskt arbete utomhus, då tjänsten kan vara fysiskt krävande.
Övrig information
• Placering: Uppsala
• Omfattning: Under snösäsong
• Arbetstider: Varierande vid behov
• Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan! Du skickar in genom att klicka på "Ansök tjänst" här nedan. Du skickar in CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Vidare i processen följer en telefonavstämning och en intervju. Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför gärna så snart som möjligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176) Arbetsplats
Bredablickgruppen Jobbnummer
9596319