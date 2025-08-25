Maskinförare för smörröjning i vinter
2025-08-25
Vill du vara med och säkerställa framkomligheten i vinter? Vi söker nu engagerade och erfarna maskinförare för snöröjning under vintersäsongen.
Om jobbet:
Som maskinförare för snöröjning kommer du att ha en viktig roll i att hålla våra vägar och gator fria från snö och is. Du kommer att arbeta med olika maskiner som hjullastare eller snöplog, och ansvarar för att snöröja vägar, trottoarer och parkeringar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att köra maskiner, gärna inom snöröjning eller anläggningsarbete.
Innehar B-körkort (C-kort är meriterande).
Är flexibel och kan arbeta skift, både dag, natt och helg.
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är noggrann och säkerhetsmedveten.
Vi erbjuder:
Ett säsongsbetonat arbete med varierande arbetstider
Konkurrenskraftig lön.
Modern maskinpark
Trevligt arbetsklimat med erfarna kollegor och god sammanhållning.
Ansök redan idag och bli en del av vårt team som säkerställer trygg och säker framkomlighet för alla under vintermånaderna! Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt avtal.
