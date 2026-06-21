Maskinförare för kommande uppdrag

OnePartnerGroup Norr AB / Lagerjobb / Luleå
2026-06-21


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Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige

Vill du vara en del av något större – där ditt arbete faktiskt får saker att hända? Hos OnePartnerGroup tror vi på människor med driv, nyfikenhet och ansvarskänsla. Oavsett bakgrund eller erfarenhet vet vi att du kan bidra med något unikt. Här får du arbeta i en miljö där säkerhet, samarbete och utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker nu maskinförare för kommande uppdrag hos en av våra industrikunder. Du kommer att arbeta i en spännande och dynamisk miljö där noggrannhet, säkerhet och lagarbete är en självklar del av vardagen. Arbetet sker i en industriell miljö där truckkörning, lastning/lossning och materialhantering ingår.

Publiceringsdatum
2026-06-21

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av något av följande är meriterande:
Maskin- och truckkörning i industriell miljö (t.ex. stål, energi, logistik eller bygg)
Lyftarbete och hantering av tunga maskiner
Arbeten med fokus på säkerhet och riskhantering

Dessutom följande färdigheter:
Truckkort C2 – meriterande B1
B-körkort

Ort: Luleå
Anställningsform: Konsultuppdrag via OnePartnerGroup

Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, säkerhetsmedveten och trivs med att samarbeta. Du gillar att lösa problem, har ett positivt arbetssätt och ser värdet i att bidra till en trygg och inkluderande arbetsmiljö.

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval kommer att ske löpande.
I processen använder vi oss av både tester och en kort AI-intervju för att skapa en rättvis och objektiv bedömning.
Välkommen till OnePartnerGroup – där vi matchar människor och möjligheter på riktigt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Norr AB (org.nr 556877-3476), https://www.onepartnergroup.se/
972 42  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
OnePartnerGroup

Kontakt
Konsultchef / Partner
Johan Söderlind
johan.soderlind@onepartnergroup.se
+46767677767

Jobbnummer
9971646

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