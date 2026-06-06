Maskinförare Entreprenad
Kållered Entreprenad Aktiebolag / Jordbruksjobb / Kungsbacka Visa alla jordbruksjobb i Kungsbacka
2026-06-06
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Vi söker nu en allsidig maskinförare till diverse maskiner. Det är omväxlande körning med både traktor, sopmaskin, hjullastare, redskapsbärare.
Arbetsuppgifterna är allt från maskinsopning, slåtter, vägrensslåtter, lastning och lossning, diverse anläggningsarbeten, plogning och halkbekämpning mm. Arbetet är mest förlagt mellan Varberg och upp till Göteborg med omnejd. Arbetsuppgifterna kan skifta mycket vilket innebär en hel del omväxling.
Du som söker ska helst ha tidigare erfarenhet av maskiner och vara villig att lära sig något nytt. Tjänsten passar perfekt för den som vill hålla på med lite av varje. Det kan bli både längre och kortare uppdrag med diverse maskiner. Om du som söker har kunskap och erfarenhet från grävmaskin så är det en stor fördel. Det erbjuds utbildningar i samband med tjänsten. Det är både självständigt arbete och i grupp.
B-körkort är ett krav.
C-kort eller förarbevis för hjullastare eller grävmaskin är en fördel.
Fast anställning med bra lön.
Du som söker ska fungera bra i grupp, ta eget ansvar och initiativ, noggrann, punktlig och arbetsvillig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: mikael@kalleredentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kållered Entreprenad Aktiebolag
(org.nr 556442-0247)
Annebergsvägen 28 (visa karta
)
437 93 LINDOME Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kållered Entreprenad AB Kontakt
Arbetsledare
Mikael Kjellsson-Johansson mikael@kalleredentreprenad.se 0709298196, 0709-298196 Jobbnummer
9951022