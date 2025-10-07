Maskinförare drift & underhåll vintersäsongen 2026
2025-10-07
Är du den vi söker?
Är du en noggrann och ansvarstagande person som trivs bakom spakarna på tunga maskiner? Har du intresse för teknik, vintermiljöer och vill bidra till att våra gäster får en trygg och minnesvärd upplevelse i fjällen? Då har vi jobbet för dig!
Inför vintersäsongen 2025/2026 söker vi nu maskinförare till Björkliden, som tillsammans med oss vill skapa bästa möjliga förutsättningar för gäster, medarbetare och anläggning.
Hos oss får du arbeta i en unik fjällmiljö där naturen, maskinerna och teamet är lika viktiga för att allt ska fungera - dygnet runt, oavsett väder.
Arbetsuppgifter
Som maskin i Björkliden arbetar du med att skapa bra framkomlighet och säkerhet på anläggningen genom hela vintersäsongen.
Ditt arbete varierar beroende på väder och snöförhållanden, och du samarbetar tätt med övriga maskinförare, pistmaskins- och fjällpersonal.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Snöröjning av hotellområde, stugby, camping och personalområden.
• Pistarbete samt preparering av längdspår (Rallarleden och övre spår vid Lappbergsliften).
• Underhåll och daglig tillsyn av hjullastare och pistmaskin.
• Dokumentation av körjournaler, servicebehov och tekniska händelser.
• Samarbete med mekaniker och fjällchef vid driftstörningar eller reparationer.Profil
Vi söker dig som är självständig, lösningsorienterad och har god maskinkänsla. Du gillar att jobba fysiskt utomhus, har respekt för säkerhet och trivs i miljöer där väder och natur sätter tempot.
Du är noggrann, flexibel och förstår värdet av att bidra till ett gott samarbete - både inom teamet och gentemot våra gäster.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
B-körkort
Grundläggande kunskap om maskiners funktion och underhåll
Förmåga att läsa och följa rutiner och prioriteringslistor
God kommunikationsförmåga
Meriterande
Erfarenhet av arbete som maskinförare, pistmaskinsförare eller inom snöröjning
Kunskap i hydraulsystem, oljor och enklare reparationer
Tidigare erfarenhet av arbete i fjäll- eller vintermiljöOm företaget
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor eller på vår camping.
Låktatjåkko Fjällstation är en helt unik anläggning med sängplatser, restaurang, bar, bastu och dusch nio km från Björkliden mitt i väglöst land, 1228 meter över havet.
Välkommen att besöka laplandresorts.se för mer information!
Anställningsform: Säsongsanställning med start- och slutdatum i enlighet med anläggningens öppettider
Omfattning: 100%
Placeringsort: Björkliden
Tillträde: Enligt överenskommelse
Boende: Personalboende finns att tillgå
Vi rekryterar löpande - vänta inte med din ansökan!
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Vidare i processen kommer vi att be dig ladda upp ditt CV. Håll därför noga koll på din mail - och kom ihåg att även kontrollera skräpposten - eftersom detta utskick ibland kan hamna där. Det är viktigt att förstå att du ansöker utan CV initialt, men för att kunna gå vidare i processen behöver du ladda upp ditt CV i efterhand. Ersättning
