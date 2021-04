Maskinförare/Bandschaktare - Ponto AB - Fordonsförarjobb i Piteå

Prenumerera på nya jobb hos Ponto AB

Ponto AB / Fordonsförarjobb / Piteå2021-04-06Att vara konsult passar dig som är kontaktskapande och snabbt har möjlighet att sätta dig in i nya situationer. Ponto kan erbjuda dig möjligheten att arbeta på arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Som konsult möter du spännande uppdrag och har möjlighet att bygga nätverk. Din konsultchef finns alltid tillgänglig som bollplank och för att stötta dig i att lyckas på dina uppdrag. Som anställd av Ponto omfattas du av gällande kollektivavtal.Nu söker Ponto AB maskinförare/bandschaktare för uppdrag hos våra kunder i Piteå.Din profil:Vi söker dig som har maskinförarutbildning och erfarenhet av att köra bandschaktare. Det är ett stort plus om du även kan köra hjullastare och/eller grävmaskin. För att lyckas i rollen krävs det att du är noggrann, självgående, gillar att ta ansvar och har god sam­arbets­förmåga.2021-04-06Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ta emot material och bygga slut­täckningen enligt upprättad arbetsbeskrivning. Exempel på andra arbetsuppgifter är bland annat underhåll och service av maskiner samt dagboks- och risk/tillbudsrapportering.I vår bemanningsverksamhet är du anställd av Ponto AB och arbetar som konsult ute hos vår kund.Rekryteringsprocessen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFastSista dag att ansöka är 2021-04-23Ponto AB5672802