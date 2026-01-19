Maskinförare/Återvinningsmedarbetare
2026-01-19
Vi söker nu en duktig Maskinförare/Återvinningsmedarbetare till en av våra kunder i Röstånga
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av Hjullastare-, Motvikstruck-körning i utomhusmiljö och varierande arbete som sortering av olika material.
Sortera inkommande material både med maskin och manuellt.
Du kommer även att utföra arbete för hand vid olika maskiner.
Hantering och nedplockning av pallar.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är erfaren truckförare, hjullastarförare och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Truckkort (Motviktstruck), Hjullastare (C2).
Som person är du ansvarstagande och engagerad i ditt arbete.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter både maskinellt och manuellt.
Säkerhetsmedvetenhet och klarar av ett arbete med ett stundtals högt tempo.
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Information och kontakt
Anställningen är på heltid och arbetet är förlagt till dagtid 07:00-16:00
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Johan Persson 046-540 85 93
Vi tillämpar löpande urval så sök direkt!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
