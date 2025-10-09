Maskinförare/Anläggningsarbetare
2025-10-09
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Anläggare sökes till Elit Schakt & VA Öresund AB - vill du bli en av oss?
Vi på Elit Schakt jobbar med precision, tempo och stolthet - och vi växer. Nu söker vi dig som är anläggare, trivs med maskiner, grus, rör och lagarbete - och som vill ha en trygg plats där både skratt och struktur får plats.
Du har några års erfarenhet av anläggningsbranchen.
Calle är på plats långt innan 07, och vi andra är inte långt efter.
Vi jobbar i Skåne - från Båstad till Höllviken.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
• Vill köra maskin 50%, gropen ute 50%
• Är självgående men gillar att jobba i lag
• Har B-körkort (gärna BE)
Vi erbjuder:
• Schyssta villkor
• Trevliga kollegor
• Ett lag som siktar framåt
Om Elit Schakt
Elit Schakt & VA Öresund är ett mark- och anläggningsföretag i tillväxt, med bas i Skåne. Vi arbetar med allt från grundläggning och VA till dränering och yttre mark - alltid med målet att leverera högsta kvalitet och millimeterprecision.
Vi är en del av Byggsäkert-koncernen tillsammans med bland annat Elit Plåt och Uterumsproffsen, vilket ger både trygghet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
Som en del av vårt team blir du inte bara en kollega, du blir en viktig pusselbit i vår resa framåt. Vi tror på trivsel, trygghet och laganda - och vi vet att det vi bygger tillsammans skapar värde både för kunden och för oss själva.
Här gör vi markjobb som håller och relationer som varar. Nu söker vi fler som vill vara med och utveckla Elit Schakt till nästa nivå.
Känns det rätt? Hör av dig eller tipsa någon du tror passar!
Mejla mattias@esva.se
eller skicka ett DM här på LinkedIn.
Rekryterare tackar vi nej till i denna rekryteringsprocess
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Via E-post
E-post: mattias@esva.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elit Schakt & VA i Öresund AB
(org.nr 559327-4458) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärsutvecklare
Mattias Andersson mattias@esva.se 0730512161 Jobbnummer
9548125