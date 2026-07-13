Maskinförare
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Boden Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Boden
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtiden i norr? Är du en skicklig maskinförare som trivs bakom spakarna och vill bli en del av den gröna industriella omställningen? Sundströms Entreprenad expanderar kraftigt och söker nu, i samarbete med Randstad, flera maskinförare för långsiktiga uppdrag i Norrbotten och Västerbotten. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Sundströms Entreprenad med fantastiska möjligheter till en tillsvidareanställning!Dina arbetsuppgifter
Som maskinförare hos Sundströms Entreprenad är du den operativa kraften som fysiskt omformar landskapet i några av Sveriges mest spännande projekt – från stora industrietableringar och gruvindustri till vägbyggen. Eftersom projekten sträcker sig över ett stort geografiskt område får du en varierad och spännande vardag med hög laganda. Vi söker förare till följande maskintyper (ange i din ansökan vad du kör):
Hjullastare: För materialhantering, lastning och service på arbetsplatsen.
Bandschaktare: För precisionsarbete och grovplanering av stora massor.
Dumper: För effektiva masstransporter i tuff och utmanande terräng.
Grävmaskin: För allt från VA-arbeten till finplanering.
Lastbil med släp: Transporter mellan och inom projekten (kräver CE och YKB)Kvalifikationer
Personliga egenskaper och meriter:
Som person är du en skicklig och säkerhetsmedveten förare som alltid sätter tryggheten främst på arbetsplatsen. Du motiveras av omväxling i ditt arbete, är öppen för skiftgång och har inga problem med att arbeta på annan ort eller bo borta under perioder. Eftersom du har god samarbetshänsyn trivs du som bäst när du får arbeta i team, där du gärna bidrar till den unika och goda gemenskapen ute på projekten.
Ansökan och kontakt
Rekryteringsprocessen sköts utav Randstad men vid anställning blir du direkt anställd av Sundströms Entreprenad. Anställningen är långsiktigt och för rätt person finns mycket goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos Sundströms Entreprenad. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan via vår hemsida! Startdatum sker så snart som möjligt enligt överenskommelse. Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sandra Enbom på: sandra.enbom@randstad.se
eller Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
Ansvarsområden
Hjullastare: För materialhantering, lastning och service på arbetsplatsen.
Bandschaktare: För precisionsarbete och grovplanering av stora massor.
Dumper: För effektiva masstransporter i tuff och utmanande terräng.
Grävmaskin: För allt från VA-arbeten till finplanering.Kvalifikationer
B-körkort (ett absolut krav för samtliga tjänster).
Yrkesbevis eller förarlicens för den maskintyp du söker för.
Flytande svenska i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/1f5b71bb-aece-4348-9e33-0a477d644a36
961 37 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10001681