Maskinförare
Junic Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Gislaved
2026-06-11
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Maskinförare
Om Kundföretaget
Gislaved Folie har i över 80 år tillverkat plastfolier. Vi skapar färg, form och funktion i vår omgivning. Under alla år har vi strävat mot att tillfredställa våra kunders behov av specifika lösningar, samtidigt som vi alltid haft fokus på hög kvalitet och miljöanpassad produktion. Våra produkter används bland annat som inredning i kryssningsfartyg, i vävning av plastmattor och som ytmaterial inom snickeri- och möbelindustrin. Vi är 118 medarbetare och omsätter 352 MSEK (2024).
Gislaved Folie söker nu medarbetare till både 2-skift, ständig natt och ständigt helgskift! Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som maskinförare arbetar du tillsammans med ett team på två till fyra personer och ansvarar för produktion av plastfolier genom kalandrering och efterbearbetning.Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt kvalitetsfokus. Du vill alltid lämna ett väl utfört arbete efter dig och strävar efter hög kvalitet i allt du gör.Som person är du kommunikativ, flexibel och ärlig. Du trivs med att samarbeta med andra, bidrar till en positiv laganda och delar vår ambition att ständigt utvecklas och förbättras. Du är nyfiken, lär dig gärna nya saker och motiveras av att utvecklas i din yrkesroll.Kompetenser
God industrivana (meriterande om du har vana från kvalificerat industriarbete, gärna som ställare)
Truckkort för ledstaplareÖvrig information
Arbetet vid kalanderlinjerna bedrivs på 2-skift, ständigt nattskift och ständigt helgskiftSå ansöker du
Du kommer att ha din anställning hos Junic AB och vara uthyrd till vår kund, för rätt person finns sedan möjligheter att gå över i anställning hos vår kund. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Andreas Bogesten - Filipsson på 070-482 79 32.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711), https://cv.junic.se/cv_junic/iframe.jsp?
Åbjörnsgatan 8 (visa karta
)
332 36 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Jobbnummer
9959905