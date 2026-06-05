Maskinförare

Eterni Sweden AB / Maskinförarjobb / Ystad
2026-06-05


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Är du van att köra maskin och gillar att arbeta självständigt? Då kanske vi har rätt jobb för dig!

MASKINFÖRARE

Vi söker nu en maskinförare till vår kund. Är du en praktiskt lagd person med erfarenhet av att köra större maskiner och trivs i en varierad arbetsmiljö? Då kan detta vara tjänsten för dig.


Publiceringsdatum
2026-06-05

Arbetsuppgifter
I rollen som maskinförare kommer du att arbeta med hantering och förflyttning av material med hjälp av olika typer av maskiner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

Körning av hjullastare och större motviktstruckar

Hantering av materialflöden inom produktionen

Dokumentation och rapportering av produktionen

Enklare tillsyn och daglig kontroll av maskiner

Arbete vid sorteringsband vid behov

Bidra till en säker, effektiv och välorganiserad arbetsplats

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är ansvarstagande, praktiskt lagd och har god maskinvana. Du trivs med att arbeta självständigt men är samtidigt en lagspelare som ställer upp där verksamheten behöver stöd.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Erfarenhet av arbete med hjullastare, grävmaskin eller liknande entreprenadmaskiner

Maskinvana på medel till avancerad nivå

Truckkort och erfarenhet av större motviktstruckar

God förmåga att dokumentera och skriva produktionsrapporter

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet från återvinnings-, industri- eller produktionsverksamhet.


OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en inhyrning där du blir anställd som konsult via Eterni Sweden AB. Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till ständig eftermiddag, men dagtid kan förekomma under vissa perioder. För rätt person finns goda möjligheter att efter sex månader få en direktanställning hos kundföretaget.


ÖVRIG INFORMATION

Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mohned Fawzi på Mohned.Fawzi@eterni.se.
Plats: Hörby

Start: Snarast eller enligt ök.

Arbetstider: Dagtid måndag till torsdag 07-00.16.15, fredag 07.00-14.45

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
271 00  YSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Mohned Fawzi
mohned.fawzi@eterni.se

Jobbnummer
9950836

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