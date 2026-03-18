Maskinförare
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Vi söker en erfaren lastmaskinförare till vår kund i VimmerbyArbetsuppgifter
Tjänsten är till största delen hjullastarkörning på timmerplan med följande uppgifter:
• Sortering och placering av virke
Sortera timmer enligt dimension, kvalitet och kundspecifikationer samt placera det på rätt lagerplatser.
• Matning av såglinjer
Förse produktionen med rätt mängd och typ av timmer för att säkerställa ett jämnt flöde i sågverket.
• Daglig tillsyn av maskiner
• Arbete enligt säkerhetsrutiner
Följa gällande säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöregler och bidra till en trygg arbetsplats.
• Kommunikation med kollegor för att hålla flödet effektivt och välorganiserat.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi ser att du har vana av maskinkörning, lastmaskin, truck, skogsmaskin, grävmaskin eller liknande.
Jobbet kräver samarbete då du är en del i ett lag, det kan periodvis även vara stressigt så det är bra om du kan hantera det.
Du delar din maskin med personal på annat skift så man lämnar maskinen i samma goda skick som man vill få den.
Du är positiv, engagerad, ordningsam och strukturerad.
Att tala och förstå svenska är ett krav då kommunikation sker via kommunikationssystem.
Du har B-körkort och tillgång till bil.
Information och kontakt
Arbetet är förlagd till kvällstid mån-tor 15.55-01.55 och börjar som en visstidsanställning på Wikan Personal, för rätt person kan det finnas möjligheter till en tillsvidareanställning hos vår kund. Sista ansökningsdag är 29 mars men vi gör löpande urval så tjänsten kan tillsättas innan datum gått ut, tillträde snarast.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Frida Svensson 0383-41 00 42
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
575 31 EKSJÖ
Frida Svensson frida@wikan.se 0383-41 00 42
