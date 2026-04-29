Maskinförare - Heltid - återvinninscentral - Salem/Skyttbrink
Simplex Bemanning AB / Maskinförarjobb / Salem Visa alla maskinförarjobb i Salem
2026-04-29
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Salem
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som maskinförare hos vår kund i Salem/ Skyttbrink kommer du att ingå i ett team som ansvarar för drift och skötsel av anläggningens maskinpark. Rollen innebär att du kör och underhåller tunga maskiner, utför dagliga säkerhetskontroller och samarbetar nära med övriga kollegor för att säkerställa ett effektivt och säkert arbetsflöde. Tjänsten är på heltid och start sker enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Köra och manövrera olika typer av anläggningsmaskiner (t.ex. grävmaskin, hjullastare, beroende på uppdrag)
Utföra dagliga kontroller och enklare underhåll på maskiner
Säkerställa att arbetsområden är säkra och att skyddsrutiner följs
Lasta och lossa material samt assistera vid lastning på fordon
Dokumentera arbeten och rapportera eventuella avvikelser till arbetsledningen
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och har säkerhetsmedvetande
Trivs med praktiskt arbete och att arbeta i varierande utomhusmiljöer
Kan samarbeta väl i team och ta egna initiativ när så krävs
Behärskar svenska i tal och skriftKvalifikationer
Giltigt maskinförarbevis eller motsvarande behörighet för aktuella maskintyper
Erfarenhet av att köra tyngre anläggningsmaskiner
Giltigt körkort klass B
Förmåga att följa säkerhetsrutiner och använda personlig skyddsutrustning
Meriterande
Erfarenhet av service och enklare underhåll på maskiner
Erfarenhet från mark- och anläggningsarbete eller återvinningsverksamhet
Arbetstider och placering
Placering: Salem/Skyttbrink
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Varierande dagtider
Så ansöker du
Skicka en kort presentation där du beskriver vem du är, dina relevanta erfarenheter och varför du söker tjänsten. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Simplex
Simplex är ett bemannings- och rekryteringsföretag som matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats. Vi arbetar för att skapa utveckling för både individer och kunder och erbjuder stöd genom hela anställningsprocessen.
Välkommen att söka och bli en del av vårt team i Salem/Skyttbrink Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
144 30 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9883716