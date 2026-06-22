Maskinbyggare
Norden Machinery Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2026-06-22
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OM OSS
Norden är en ledande organisation med huvudkontor i Kalmar, Sverige.
Som en nyckelspelare i produktionsflödet är vi specialiserade på avancerade lösningar för lastning, fyllning och förslutning, kartonnering och packning.
Våra system hanterar allt från de minsta tuberna till de största, från 40 tuber per minut till 1000 tuber per minut. Vi står till våra kunders tjänst, från rådgivning före försäljning, via produktion och leveranssystem till efterförsäljning.
Vår affärsportfölj omfattar ett brett utbud av innovativa lösningar inom livsmedels-, tandkräms-, kosmetik-, läkemedels- och industrisegmenten.
Vi strävar efter att kontinuerligt utöka våra erbjudanden och förbättra vår kapacitet för att möta våra kunders förändrade behov.
För mer detaljerad information om Norden och dess omfattande affärslandskap, besök www.nordenmachinery.com.
Norden är en del av Coesia, en grupp innovationsbaserade företag inom industri- och förpackningslösningar med global verksamhet och huvudkontor i Bologna, Italien. Coesia är verksamt i 34 länder med 20 olika bolag och har över 8 000 anställda från och med 2023.
Om rollen
Vi växer och söker nu fler skickliga maskinbyggare som vill vara med och bygga framtidens maskiner. Hos oss får du arbeta med avancerad montering av kundanpassade maskiner i en tekniskt spännande miljö.
Du kommer att arbeta praktiskt med montering, installation, intrimning och idrifttagning av maskiner som innehåller mekanik, pneumatik, elektronik och el Ritningsläsning är en central del av arbetet, och vi söker dig som är van att förstå och arbeta efter tekniska underlag.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom konstruktion, projektledning och produktion. I rollen ingår även kontakt med kunder vid testkörning samt installation på plats, vilket innebär resor några veckor per år.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av maskinbygge eller avancerad montering
Har ett stort teknikintresse och trivs med praktiskt mekaniskt arbete samt att lösa tekniska problem
Är van att läsa och arbeta efter ritningar
Har praktiskt handlag och arbetar noggrant och strukturerat
Trivs både med självständigt arbete och i team
Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Erfarenhet av 3D-CAD
Tidigare arbete med installation eller driftsättning av maskiner
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett högteknologiskt och internationellt företag där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team och får vara med i hela processen – från montering till färdig maskin hos kund.
Vi erbjuder bland annat:
Stor möjlighet till eget ansvar och självständigt arbete
Generös flextid
Möjlighet till resor och internationella kundkontakter
En stimulerande arbetsmiljö där teknik och utveckling står i fokus
Intresserad?
Produktionsledare Henrik Engdahl henrik.engdahl@nordenmachinery.se
HR Jenny Nikolausson Tyni jenny.nikolaussontyni@nordenmachinery.se
Skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom urvalet sker löpande, dock senast 5 juli
Välkommen in med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norden Machinery Aktiebolag
(org.nr 556060-6690), http://www.nordenmachinery.se
Prästkragevägen 15 (visa karta
)
393 61 KALMAR Arbetsplats
Norden Machinery AB Jobbnummer
9971832