Maskinbyggare
IndustriQompetens Mälardalen AB / Montörsjobb / Västerås Visa alla montörsjobb i Västerås
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IndustriQompetens Mälardalen AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi har arbetat med bemanning och rekrytering för Mälardalens industriföretag sedan år 2000. Vi känner industrin och industrin känner oss. Med ambitionen att vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning arbetar vi alltid nära våra kunder och medarbetare.
Erfaren montör
Vi är nu i behov av erfarna montörer för uppdrag hos en av våra kunder i Västeråsregionen.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av montage i industrimiljö, vi ser gärna att du har någon spetskompetens såsom hydraulik, pneumatik, el- eller svetskunskaper. Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Bygga maskiner efter ritning
Vi söker dig som
Har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet
Är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad
Har god kommunikativ förmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
Gillar att ibland byta arbetsplats
Möjlighet att arbeta olika skift
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Har god datorvana
Vi erbjuder
Trygga villkor enligt kollektivavtal.
Möjlighet till både kortare och längre uppdrag eller tillsvidareanställning.
Om industriQompetens
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund, erfarenhet och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver! Sök på www.iqjobb.se
(https://www.iqjobb.se)
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till IndustriQompetens - Vi bygger din framtid tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IndustriQompetens Mälardalen AB
(org.nr 556587-7759), https://www.industriqompetens.se/
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kund- och bemanningsansvarig
Björn Eriksson bjorn@industriqompetens.se +46021304658 Jobbnummer
9958671