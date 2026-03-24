Maskinbearbetare till Gruvöns bruk
Billerud Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Grums Visa alla maskinreparatörsjobb i Grums
2026-03-24
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billerud Sweden AB i Grums
, Lindesberg
, Norrköping
, Gävle
, Solna
eller i hela Sverige
Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Tack vare våra medarbetare är vi ett världsledande företag inom vår bransch av förnybara papper- och förpackningsmaterial. Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Bli en del av oss!
Underhållsavdelningens uppdrag är att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet på hela brukets produktionsutrustning. Vi arbetar ständigt med att förbättra person- och driftsäkerheten samt höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten inom underhållsarbetet.
Du kommer att tillhöra sektion Centralt Underhåll, som är en del av Underhållsavdelningen och servar hela bruket.
Som maskinbearbetare blir du en del av gruppen på brukets Centralverkstad. Här arbetar vi med manuell bearbetning i en äldre men välfungerande maskinpark, där hantverksskicklighet och mekaniskt kunnande är viktiga egenskaper.
Arbetet omfattar bland annat:
Tillverkning av mekaniska komponenter i manuell svarv och fräs, t.ex. axlar, bussningar m.m.
Reparation av skadade lagerlägen
Bearbetning av transmissionskopplingar
Diverse mekaniska reparations- och tillverkningsuppdrag kopplade till brukets produktionsutrustning
Tjänsten är daggående.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö. Kvalifikationer
Teknisk gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Praktisk erfarenhet av manuell maskinbearbetning i svarv och fräs
Goda kunskaper i ritningsläsning
Grundläggande datakunskap
Förmåga att kommunicera, dokumentera och rapportera muntligt och skriftligt
Erfarenhet av arbete i arborrverk är meriterande.
Vi arbetar i en äldre, robust maskinpark där du får användning av din praktiska erfarenhet och ditt mekaniska omdöme. Därför värdesätter vi både hantverksskicklighet och vilja att kontinuerligt utvecklas inom yrket.Dina personliga egenskaper
Tycker om att hitta lösningar på mekaniska problem vid reparationer och haverier
Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Är självgående men trivs lika bra i grupp
Har ordningssinne och intresse för att lära dig vårt underhållssystem
Ser kontinuerlig kompetensutveckling som en naturlig del av yrkesrollen
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Jan Blom, Gruppchef Centralmek, 0555-418 06
Annica Sterner, Sektionschef Centralt Underhåll, 0555-413 16
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast den 14e april. Notera att vi går igenom ansökningarna löpande och eventuellt kommer att påbörja intervjuarbetet innan sista ansökningsdag. Därav kan du med fördel söka tjänsten så snart du kan.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Vår rekryteringsprocess innehåller intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974)
Storjohanns väg 4, 66433 Grums (visa karta
)
664 33 GRUMS Arbetsplats
Billerud Gruvöns bruk Jobbnummer
9817491