Maskin- och processoperatörer till Ovako i Boxholm
2025-09-15
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Maskin- och processoperatörer till Ovako i Boxholm
Du kanske inte har tänkt på det, men vårt högkvalitativa och slitstarka stål finns överallt i samhället, i bilar och lastbilar världen över, i plogbilen som röjer vägarna på vintern, i vindkraftverk som ger förnybar energi och i skivstången på gymmet.
Där kraven på kvalitet och hållbarhet är som högst - där finns Ovako.
Med flera hundra års erfarenhet är vi stolta över vår historia, men också nyfikna på framtiden. För att nå våra mål och fortsätta utvecklas behöver vi fler drivna och ansvarstagande medarbetare.
Din roll
Vi söker nu maskin- och processoperatörer till våra produktionsavsnitt i färdigställning, vidareförädling och valsverk.
Som operatör blir du en viktig del av vår tillverkning och bidrar till att vårt stål håller högsta kvalitet. Du kommer arbeta i huvudsak på skift och få stort eget ansvar, hos oss innebär det frihet under ansvar i en miljö där säkerheten alltid är högsta prioritet.
Arbetet innebär att du tillsammans med kollegor övervakar, styr och driver produktionen framåt. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och en stark teamkänsla.
Vi erbjuder
- En trygg anställning med kollektivavtal och bra villkor.
- En arbetsplats där det ska vara roligt att komma till jobbet.
- Frihet under ansvar i en utvecklande miljö.
- Gemenskap, engagemang och en stark kultur av samarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som vill bidra till vår framgång och utvecklas tillsammans med oss. Som maskin eller processoperatör hos oss är du:
- Ansvarstagande och noggrann, med viljan att alltid göra ditt bästa
- Nyfiken och öppen för att lära dig nya saker
- En lagspelare som trivs med samarbete och kommunikation
- Engagerad och driven, med fokus på förbättringar och säkerhet
- För tjänsten krävs B-körkort eller AM-körkort.
Meriterande erfarenheter
Vi ser gärna att du även har en eller flera av följande erfarenheter eller utbildningar:
- Tidigare arbete inom industri eller produktion
- Truckkort eller traverskort
- Utbildning i heta arbeten
Har du inte dessa meriter men rätt inställning och engagemang? Då kan vi ge dig rätt förutsättningar att lära dig jobbet.
Vårt fokus på mångfald och säkerhet
På Ovako värdesätter vi mångfald och olikheter, vi tror att olika perspektiv stärker vår verksamhet. Vi ser därför gärna sökande med varierande bakgrund och erfarenhet, och vi välkomnar fler kvinnliga medarbetare till våra team.
Viktigt att veta och tänka på
- Ovako är en drogfri arbetsplats och drogtest förekommer under rekryteringsprocessen.
- Urval sker löpande
- Sista ansökningsdag är den 30 september 2025.
- Var noggrann när du fyller i urvalsfrågorna vid din ansökan.
Observera att bakgrundskontroll kan förekomma. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den
sökandes arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter.
Kontakt
- Oscar Anthofer, sektionschef Färdigställning/Utlastning, 0142-293653
- Torbjörn Fridh, sektionschef Vidareförädling, 0142-293676
- Mats Stolt, sektionschef Finverket, 0142-293702
- Jacob Nyström sektionschef Profilverket
- Linda Axäng, HR-konsult, 079-340 54 42
- Bo Nilsson, IF Metall, 0142-293616
Vill du vara med och forma framtidens stål tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag!
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/85". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ovako Boxholm Kontakt
Linda Axäng 079-3405442 Jobbnummer
9509834