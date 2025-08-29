Måsens förskola söker tre förskollärare
2025-08-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i utbildningen.
Du är väl förtrogen med läroplanen och trygg i din yrkesroll. Vi vill att du har ett förhållningssätt där lärandet och kunskapsutveckling är i fokus. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan samtidigt som du förstår vikten av det kollegiala lärandet. Förskolelärare ska leda de målstyrda processerna och ansvara att barn får den undervisning de har rätt till. Som förskollärare skapar du de pedagogiska lärmiljöerna tillsammans med dina kollegor.
Du ska ha barnets bästa i fokus och en stark tilltro till att alla barn kan. Barnen ska känna en tillit till sin egen förmåga, att de kan, vågar och vill. Detta ställer krav på din förmåga att vara kreativ och ha förmågan att anpassa undervisningen utifrån det behov som finns.
Du ser ett helhetsperspektiv i utbildningen och värdesätter samverkan med vårdnadshavare och andra viktiga aktörer.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi erbjuder dig
Nu växer vår organisation och vi gläds åt att utöka och välkomna tre nya förskollärare till vårt team.
Måsens förskola ligger i Alby. Vi erbjuder en förskola med nya stora och fina lokaler, och engagerade, positiva och välkomnade pedagoger.
Förskolan har under året satsat på att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer genom att lyfta ateljén och våra läsmiljöer som hjärtat i verksamheten.
I vår verksamhet bygger vi goda pedagogiska relationer i alla led, utvecklar det kollegiala lärandet kontinuerligt för att hålla och stärka god kvalité i undervisningen.
Förskolans närhet till skog och natur och förskole gårdens utformade bjuder in till ett naturvetenskapligt utforskande och undersökande.
Du som söker till oss
Du har svensk lärarlegitimation enligt Skolverket med behörig att undervisa i förskola.
Du har flera års erfarenhet av arbete som förskollärare.
Du har erfarenhet av att leda arbetslag som förskollärare i förskolan.
Du har erfarenhet och kunskap av att följa upp och dokumenterar barns lärprocesser.
Godkänt arbetsprov som kommer genomföras och krävs för anställning inom förskola.
Meriterande: Det är meriterande om du har:
Handledarutbildning
Erfarenhet att arbeta språkmedvetet
Kunskap och erfarenhet av att möta barn i behov av särskilt stöd
Erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik
För att trivas i rollen söker vi dig som är trygg, relationsskapande och samarbetsorientera som pedagog och ledare.
Du är nyfiken, med ett ödmjukt och analytiskt förhållningsätt.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
