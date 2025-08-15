Martina Bumm Sophiahemmet Söker Barnläkare
2025-08-15
Barnsjukhuset Martina är Stockholms största aktör inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, med över 250 medarbetare och verksamheter på flera platser i staden. På vår mottagning Martina BUMM Sophiahemmet möter vi barn och unga i alla åldrar - från nyfödda till tonåringar - och erbjuder både bredd och djup inom barnmedicin.
Vi är stolta över vår tvärprofessionella miljö där allmänpediatriker, subspecialister, barnpsykiatriker, barnsjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, dietister och BVC-sköterskor arbetar tillsammans för att ge barn bästa möjliga vård. Här värdesätts samarbete, kunskapsutbyte och ett varmt bemötande.Om tjänsten
Vi söker nu dig som är specialist inom barn- och ungdomsmedicin eller barnpsykiatri, gärna med erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och behandlingar vid AD(H)D. Hos oss får du möjlighet att arbeta både självständigt och i team, med sedvanliga mottagningsuppgifter.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsmiljö med hög medicinsk kompetens
• Regelbundna internutbildningar och ett stimulerande akademiskt klimat
• Kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag
Om dig
Du är en engagerad och lösningsorienterad läkare som vill bidra både kliniskt och i verksamhetens utveckling. Du uppskattar att arbeta i högt tempo och är van att ta ansvar i en miljö där samarbete, delaktighet och kunskapsdelning är i fokus.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan via mail emma.turemark@bsmartina.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: emma.turemark@bsmartina.se
