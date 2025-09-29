Martin Koch gymnasiet söker Rektorsassistent
2025-09-29
Hedemora kommun och Martin Koch-gymnasiet har en lång tradition när det gäller gymnasieutbildning. De yrkesförberedande utbildningarna har anor från en av Sveiges äldsta yrkesskolor, Bachmanska slöjdskolan som startade 1879.
Martin Koch-gymnasiet erbjuder utbildning inom tolv nationella program med 24 olika inriktningar. Inom det Individuella programmet erbjuds nivåer allt efter elevernas behov. Utbildningen sker i nyrustade lokaler både på de studie- och yrkesförberedande programmen.
Arbetet som rektorsassistent omfattar ett flertal arbetsuppgifter av varierande komplexitet inom både ekonomi- och personalområdet.
I det dagliga arbetet ingår ekonomiuppföljning, personaladministration och elevhantering.
I rollen ingår det även att ta fram och sammanställa, analysera och leverera fakta- och statistikunderlag samt övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Du levererar underlag till förvaltning och till statliga myndigheter.
Den största delen av arbetet innebär att vara rektors administrativa stöd i vardagen.
I Hedemora kommun får du friskvårdsbidrag samt flera andra förmåner
Vi söker dig som har god generell erfarenhet inom det administrativa området samt god vana att självständigt ansvara för och driva frågor som är av betydelse för utvecklingen inom ansvarsområdet.
Du bör ha lämplig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
Det är av stor vikt att du har erfarenhet av att sammanställa och ta fram statistiska underlag.
Vi ser också att rätt person för uppgiften är van vid att samverka och samarbeta med övriga förvaltningar, externa verksamheter och andra intressenter för att därigenom skapa lösningar som gagnar förvaltningens målgrupp och kommunen som helhet.
För övrigt förväntar vi oss goda kunskaper i hantering av såväl ekonomiuppföljningssystem som personaladministrationssystem.
Erfarenhet av att ha arbetat i systemen SchoolSoft, Raindance, Personec lärplattformen V-klass och schemaläggning i Skola24 är meriterande.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Välkommen med din ansökan!
