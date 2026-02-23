Martela söker redovisningsekonom i Nässjö
2026-02-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Vill du ta ett helhetsansvar för redovisningen i en internationell organisation med starkt hållbarhetsfokus? Nu söker Martela en redovisningsekonom till kontoret i Nässjö. Här får du en central roll med stort eget ansvar, breda kontaktytor och möjlighet att arbeta verksamhetsnära i en nordisk kontext.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom kommer du att ansvara för hela redovisningsflödet - från löpande bokföring och bankavstämningar till månads- och kvartalsbokslut samt årsredovisning. Du hanterar även inkomst- och momsdeklarationer och säkerställer att rapportering och redovisning sker enligt gällande regelverk i både Sverige och Norge. Vidare ansvarar du för kund- och leverantörsreskontra, kundfakturering samt betalning av leverantörsfakturor. Du rapporterar även löneunderlag till extern lönekonsult.
Rollen innefattar också ett verksamhetsnära ansvar där du:
Tar fram försäljningsstatistik till VD
Fungerar som stödfunktion inom ekonomi för både Martela Sweden och Martela Norway
Ger visst stöd till Martela Finland i kontakt med svenska myndigheter
Du rapporterar till Sales Director Sweden samt CFO Finland och har en central roll i organisationen med många kontaktytor, både lokalt och internationellt.
Om dig
Vi söker dig som har en stabil grund inom redovisning och som har varit delaktig i bokslutsarbete. Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande, alternativt har du förvärvat likvärdig kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av löpande redovisning, bokslut och fakturering och känner dig trygg i ekonomiprocessens olika delar. Har du dessutom en grundläggande förståelse för lönehantering och personalkostnader är det meriterande.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och har en positiv inställning till nya utmaningar. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en aktiv del av organisationen. Att identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till effektivare arbetssätt faller sig naturligt för dig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Har du erfarenhet av redovisning i både Sverige och Norge ser vi det som en fördel.
Skallkrav för tjänsten:
Ekonomiutbildning
Flerårigt kvalificerat arbete i likvärdig tjänst
Om Martela
Med fokus på innovation, kvalité och hållbart tillverkade möbler är Martela en av Nordens ledande experter på arbetsplatser och inlärningsmiljöer. De har kontor i Sverige, Norge, Polen samt Finland och söker nu en redovisningsekonom till kontoret i Nässjö. Är du en fena på siffror och vill utvecklas på en innovativ arbetsplats där gemenskap och välbefinnande är i fokus? Då är det dig vi söker!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Denna tjänst är ett vikariat som sträcker sig 1 år. För rollen som redovisningsekonom kommer du att vara konsult genom oss på Framtiden AB.
Rekryteringsprocess
I rekryteringsprocessen för tjänsten som redovisningsekonom kommer Framtiden AB göra första urvalet. Vi gör CV-granskning, intervjuer, tar betyg och referenser. Om du går vidare i processen kommer du få träffa rekryterande chef på Martela. Därefter tas beslut om anställning. Urvalet sker löpande, sök via https://www.framtiden.com/.
Välkommen med din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten, kontakta William Henriksson, william.henriksson@framtiden.com
Publiceringsdatum: 2026-02-23
Anställningsvillkor
Startdatum: april/maj 2026
Placeringsort: Nässjö
Arbetstider: mån-fre, 08:00-17:00
Omfattning: Heltid
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52119_JOB".
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
571 00 NÄSSJÖ
Arbetsplats
Framtiden AB
Kontakt
William Henriksson
william.henriksson@framtiden.com
Jobbnummer
9757521