Märsta Rehab söker legitimerad fysioterapeut
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Sigtuna Visa alla sjukgymnastjobb i Sigtuna
2025-11-07
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du bli en del i vårt härliga rehab-gäng? Vi behöver utöka med en fysioterapeut och erbjuder ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar! Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang i våra patienter.
Vi tycker att det är viktigt med en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv.
Märsta Rehab som ligger 5 min gångväg från Märsta Station, här arbetar 25 trevliga personer varav 9 är fysioterapeuter. Vårt huvudsakliga uppdrag är hemrehabilitering i anslutning till slutenvården, underlätta kvarboende i hemmet samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter i primärvården. Märsta Rehab är en del av Rehab Nordväst som erbjuder primärvårdsrehabilitering i kommunerna Märsta-Sigtuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla och Upplands Bro. Vi har fem mottagningar med ca 140 medarbetare bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, logopeder, kuratorer, kiropraktorer och undersköterskor.
Arbetsuppgifter:
Sjukgymnasterna/fysioterapeuterna inom primärvården utför undersökning, bedömning och behandling av patienter både på mottagningen och i patientens hemmiljö. Behandling sker individuellt eller i grupp. Du arbetar självständigt men rehabiliteringsarbetet sker i samarbete och ofta i team med övriga yrkesprofessioner på enheten; arbetsterapeut, kiropraktor och dietist. Vi behandlar patienter i alla ålderskategorier och med en stor variation av diagnoser och skador. Att handleda studenter är en naturlig del av arbetet. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kvalifikationer:
Leg fysioterapeut/sjukgymnast med kandidatexamen
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Erfarenhet av arbete i primärvård är meriterande
Erfarenhet av dokumentation i journalsystemet Take Care är meriterande.
Personliga egenskaper:
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, vilket innebär att du
Förenar självständigt arbete med god samarbetsförmåga
Har god kommunikativ förmåga och får till fina samtal med patienter och kollegor
Trivs med ett högt arbetstempo, är flexibel och har god förmåga att prioritera
Har en positiv attityd
Eftersom arbetet ibland sker i patientens hem, måste du kunna vistas i miljöer med husdjur och pälsdjur, samt inte vara känslig för tobakslukt.
Välkommen med din ansökan!
För mer information om tjänsten:
Gunilla Berglund Naesenius
Enhetschef, Märsta Rehab 08-12345352
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst Kontakt
Gunilla Berglund-Naesenius 08-12345352 Jobbnummer
9594959