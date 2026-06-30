Markverkstad Syd, Ronneby söker Reservdelstekniker
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Ronneby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ronneby
2026-06-30
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Har du några års erfarenhet som reservdelsman, lagerarbetare eller mekaniker? Har du ett allmänt teknikintresse, är noggrann och strukturerad och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den reservdelstekniker som vi söker till Ronneby.
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. I Ronneby arbetar vi mycket med tunga, lätta hjulfordon, bandfordon samt el-aggregat, drivmedel och flygbas-material.
Markverkstäderna (MvE) är en avdelning inom Arméstaben, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Du kommer att tillhöra Markverkstad Syd som bedriver verksamhet på Tofta, Revingehed, Ronneby, Karlskrona och har cirka 180 medarbetare.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som reservdelstekniker arbetar du med reservdelsberedning, att säkerställa och kvalitetssäkra underlag för reservdelsbeställning, avgöra om reservdelar ska anskaffas via intern eller extern part. Du ska initiera, bevaka och avsluta kundorder i våra stödsystem. I arbetet ingår även att eftersöka och beställa materiel, godshantering och övrig lagerhantering samt lagervård. Dagligt arbete med beställning/utlämning av reservdelar samt mottagning av gods/materiel och löpande uppföljning och inventering ingår också. Ditt arbete kan också innebära att stödja andra verkstäders behov och kan då oftast göras på distans från din ordinarie arbetsplats.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete inom logistik eller reservdelshantering
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Goda datorkunskaper
B-körkortDina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som reservdelstekniker är du strukturerad och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
Försvarsmaktens utbildning som reservdelsman eller på något fordonssystem
Truckkort
Hög datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel)
Erfarenhet av arbete i SAP-systemet PRIOÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid - skiftarbete kan komma att tillämpas.
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Ronneby
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse.
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Magnus Martinsson 070-235 45 13
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-27 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Tjänsten kan tillträdas innan sista ansökningsdag.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
372 50 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9984408