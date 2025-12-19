Markupplåtare till Samhällsbyggnadskontoret
2025-12-19
Trivs du med ett varierande arbete med mycket utredning och breda kontaktytor? Då kanske tjänsten som markupplåtare passar dig!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål.
Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
På driftstöd och service arbetar vi brett och nära resten av kontoret för att hålla Norrköping igång - både idag och imorgon. Vi stöttar med allt från avtalsuppföljning och kartmaterial till hantering av inkomna ärenden. Dessutom är vi en viktig länk mellan kommunen och företagare, och ansvarar för frågor som rör nyttjande av allmän platsmark och grävtillstånd
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra till en trygg, hållbar och välfungerande stad. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team inom samhällsbyggnadskontoret, där du ges utrymme att påverka och utveckla både rutiner och arbetssätt.
Hos oss får du tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som markupplåtare på Driftstöd och service kommer du att arbeta tillsammans med andra markupplåtare med upplåtande av allmän platsmark. Allmän platsmark bestäms i detaljplanen och upplåts tillfälligt med stöd av ordningslagen. Polismyndigheten är tillståndsmyndighet och kommunen agerar remissinstans när det gäller upplåtande av kommunens allmäna plats. Arbetet är varierande och innefattar både utredning, yttranden, fakturering och tillsyn ute på plats. Du utför arbetet med stöd av lagstiftning, riktlinjer och taxor.
Arbetet innebär nära samarbete med kommuninvånare, företagare och andra delar av kommunen där vi strävar mot att ge företagen bra förutsättningar för att bedriva verksamhet. Du arbetar även nära kollegor i en rad olika kompetenser för att tillsammans reda ut förutsättningarna i varje remiss. Då arbetet är omväxlande och tempot högt så förväntas du själv kunna planera och prioritera i ärendena utan att rättssäkerhet eller likabehandling äventyras.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap eller juridik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av utredande arbete där informationssökning i flera system ingår som en naturlig del av vardagen. Erfarenhet från offentlig förvaltning ser vi som meriterande.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och har lätt för att formulera dig tydligt, serviceinriktat och professionellt i olika sammanhang. Som person är du strukturerad, flexibel och trygg i dig själv, med förmåga att anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och tempo. Att bygga goda relationer och bidra till en god arbetsmiljö faller sig naturligt för dig.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 7 januari
Kontakt: Enhetschef Maria Egebäck, maria.egeback@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
