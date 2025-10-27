Markupplåtare
2025-10-27
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Du kommer utifrån gällande lagstiftning, kommunala författningar samt strategidokument besvara de ansökningar om polistillstånd som kommer på remiss från polismyndigheten. Eftersom enheten svarar för hela kommunens räkning kommer du att ha många kontakter med andra enheter, avdelningar och förvaltningar. Du kommer även ha kontakt med tillståndshavare, företagare och medborgare. Som tillståndshandläggare har du även tillsynsansvar för givna lov, genomför egna mindre utredningar samt tar fram beslutsunderlag. Tillstånd hanteras delvis digitalt via kommunens tillståndssystem. På sikt kommer även hantering av grävtillstånd att ingå i denna tjänst.Kvalifikationer
Du har några års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Du har haft en anställning där samspel med kunder och arbetskamrater utgjort en viktig del i det dagliga arbetet. Tidigare arbetserfarenhet av kravställning vid lovgivning kopplat till trafiksäkerhet och arbete med lokala trafikföreskrifter är meriterande.
Utbildning inom samhällsplanering eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som sätter kundens behov i centrum. Du visar genuint intresse för andras frågor och hjälper aktivt till att lösa deras frågeställningar. Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och startar aktiviteter och projekt.
Du trivs med att arbeta i team och sträva efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap. Du är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som har stark självkännedom som är medveten om dina styrkor och svagheter. Du har förmåga att anpassa ditt beteende utifrån insikter och erfarenheter och har en vilja att ständigt förbättras.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
