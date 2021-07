Markstridsskolan söker Utvecklingsofficer inr Stridsvagn - Försvarsmakten - Övriga jobb i Skövde

Försvarsmakten / Övriga jobb / Skövde2021-07-07Om MarkstridsskolanMarkstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt, nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap. Läs mer om MSS på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/markstridsskolan/ 2021-07-07Vi söker dig som har intresse av att arbeta med utveckling av materielsystem för Armén!Tjänstens huvudinriktning är mot utveckling av stridsvagnar, men även andra materielsystem kan förekomma. Din huvudsakliga uppgift är att vara kontakten mellan förbanden som handhar systemet, arméstaben och externa kontakter, som exempelvis FMV. Du följer upp användningen av stridsvagnssystemet och vidmakthåller det under hela dess livscykelperiod vilket inkluderar delsystem, utbildningsanordningar, utbildningsmateriel och handböcker. Därtill kommer utvecklingsuppgifter, som att anpassa systemet mot nya krav, eller förändra systemet samt införa nya delsystem som förbättrar materielsystemet. Ytterligare uppgifter kan vara att stödja förbanden med utbildning på systemet.Denna tjänst ger dig en unik chans att kunna påverka utvecklingen inom hela Försvarsmakten. Här ges utrymme att få omsätta sina kunskaper till kreativitet och resultat. Vi ser en tjänstgöring vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla arméofficerares militära karriär. Vi känner oss säkra på att en tjänstgöring vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten.Kvalifikationer- God kunskap i det svenska språketGod förmåga att läsa, skriva och tala engelskaKörkort klass BAnställd yrkesofficer i FörsvarsmaktenErfarenhet inom stridsvagnssystemet, främst Strv 122.MeriterandePraktisk erfarenhet från flera inriktningar vid ditt krigsförband, eller utvecklingsverksamhet vid ditt förband, skola eller centrum.Tidigare arbetat med projektledning eller utvecklingsprocessen (ISO 15288).Genomgått utbildnings DAMS.Erfarenhet av att jobba med materielfrågor och FMV.Den vi söker har hög social kompetens och en vilja att knyta nya kontakter. Du behöver vara lösningsorienterad och ha kapacitet att jobba med flera parallella spår samtidigt. Du är en ansvarskännande person som ser förbi sitt eget systemansvar och kan ta ett helhetsgrepp. Vidare är Du principfast och står för dina åsikter men är diplomatisk i ditt sätt att arbeta i grupp. Personen vi söker måste vara utvecklingsinriktad, säkerhetsmedveten och ha en vilja att lära sig och att lösa problem. Du drivs av att vilja påverka på riktigt, sätta din prägel och att göra skillnad genom att dela dina samlade erfarenheter och kunskaper. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.AnställningenTjänstföringsform: TillsvidareanställningTjänstgöringsgrad: HeltidTillträde: 2021.10.01 eller enligt överenskommelseArbetsort: SkövdeTjänsteresor: Förekommer både nationellt och internationellt.Välkommen med din ansökan senast 2021-08-08. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.Upplysning om tjänsten kan lämnas avMj Fredrik Fant Von Haugwitz, 0706-550207Information om rekryteringsprocessenHR-Generalist Fredrik Ahlberg, fredrik.x.ahlberg@mil.se Fackliga representanterOFR/O Lars Kron, 013-19 52 04Försvarsförbundet Helena Astanius, 0500-465 000SEKO Lola Ahlgren, 0500-465 000Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat
Fast lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2021-08-08