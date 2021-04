Markstridsskolan Söker Stf Sektionschef På Sta Mout - Försvarsmakten - Övriga jobb i Motala

Försvarsmakten / Övriga jobb / Motala2021-04-12Om Markstridsskolan och sökande enhetMarkstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar och med en gedigen kunskap.MSS är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som är en del av Träningsenheten. Träningsavdelningen består av fem verksamhetsområden, Besättningsträningsanläggning (BTA), Ledningsträningsanläggning (LTA), StriSimPC, Stridsträningsanläggning fält (STA) samt Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT).STA MOUT är en stridsträningsanläggning bestående av stadsmiljö (SIB nivå 3), instrumentering (STA Bebyggelse) samt instruktörsstöd. STA MOUT är dimensionerad för övning med kompani och är instrumenterad för bland annat simulering av verkan genom väggar, positionering av förbandet samt uppföljning med bild och ljud. Anläggningen är den största i sitt slag i Sverige.Vi ser en tjänstgöring vid MSS som en naturlig och självklar tid i alla arméofficerares militära karriär. Vi känner oss säkra på att en tjänstgöring vid MSS kommer att ge dig värdefull kunskap om det senaste och kommande inom Armén och Försvarsmakten. STA MOUT bedriver sin verksamhet i Kvarn, som kommer att spela en betydande roll i Arméns framtida uppgifter.2021-04-12Att tjänstgöra som Stf Sektionschef på STA MOUT innefattar ansvar för planering och genomförande av övningar för de förband som nyttjar och tränar på anläggningen. Du är ett stöd för de instruktörer vi har på anläggningen och ansvarar för deras utveckling inom området. Tillsammans med dessa utvecklar du utbildningskoncept vid STA MOUT. Visst reglementsarbete förekommer i tjänsten. Sektionen har ett stort utbyte även med utländska förband där ett nyttigt kunskapsutbyte sker.- Yrkesofficer med inriktning markstrid, lägst Fanjunkare (OR 7).- Tidigare erfarenhet avseende planering, genomförande och utvärdering av övningar i pluton och kompani.- God kunskap avseende stridsteknik på plutons och kompaninivå.- God kunskap avseende MOUT på plutons och kompaninivå.- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska samt innehar körkort klass B.Meriterande- Batstabsmedlemskurs- GK SIB- IK FarbSIB- Färdighet i SUSA pluton/kompaniVi söker dig som har ett gott ledarskap och en god utvecklad pedagogisk förmåga. Du är ansvarsfull, självständig kreativ, samarbetsvillig och utåtriktad. Du drivs av att vilja påverka på riktigt, sätta din prägel och att göra skillnad genom att dela dina samlade erfarenheter och kunskaper. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighetAnställningenTjänstföringsform: TillsvidareanställningTjänstgöringsgrad: HeltidTillträde: 210701 eller enligt överenskommelseArbetsort: Kvarn, MotalaTjänsteresor: Förekommer nationellt och internationelltVälkommen med din ansökan senast 2021-04-10. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.Upplysning om tjänsten kan lämnas avC STA MOUT Kn Johan Eklöf, 070-605 51 41Information om rekryteringsprocessenHR-Generalist Fredrik Ahlberg, 076-610 58 18Fackliga representanterOFR/O Lars Kron, 013-19 52 04Försvarsförbundet Bengt Lindlöf, 0500-46 54 74Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Försvarsmakten5685709