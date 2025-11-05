Markstensläggare - Stockholm med omnejd!
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom markstensläggning!
• Är erfaren och självgående inom markstensläggning och kan driva projekt från start till mål med hög kvalitet.
• Har flerårig erfarenhet av arbete med kantsten, gatsten och plattor, och behärskar både traditionella och moderna läggningstekniker.
• Är van vid att använda verktyg och maskiner som laser, padda och andra maskiner som underlättar precisionsarbete.
• Har god förmåga att läsa ritningar och arbetsbeskrivningar samt kan planera och organisera ditt arbete effektivt.
Meriterande erfarenheter:
• Bred kompetens inom anläggning, exempelvis markstensläggning, gräsrullning, dränering, mursättning, häckplantering och annan plantering.
• Erfarenhet av säsongsrelaterade arbetsuppgifter som snöröjning, snöskottning och halkbekämpning.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i team samt självständigt under varierande väder- och arbetsförhållanden.ProfilDina personliga egenskaper
• Noggrann, kvalitetsmedveten och problemlösande.
• Flexibel och anpassningsbar till olika typer av projekt och arbetsmiljöer.
• Kommunikativ och ansvarstagande med fokus på både säkerhet och effektivitet.
• Bil + Körkort
• Yrkesbevis meriterande alt dokumenterad arbetslivserfarenhetOm företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som Slipare är ett heltidsuppdrag som inleds direkt hos kund via GV Stars Bemanning & Rekrytering.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Goran Vukojevic på Goran@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön Ersättning
