Marknadsundersökare hemifrån. - Solvero AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Solvero AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-13Just nu söker vi Dig som är intresserad av extraarbete på projektbasis som en av våra intervjuare hemifrån via egen PC, i vår webbaserade mjukvara (IP-telefoni).Om tjänsten:Det är ett flexibelt extraarbete där man kan boka in sig på de pass man själv vill, vecka för vecka. Oftast är ett arbetspass förlagt 4-5h kvällstid.Det vi söker just nu är dig som kan ringa på projekt under Kvällstid, med undersökningar riktade till privatpersonerVi arbetar inte med någon form av försäljning, utan endast med marknads- och opinionsundersökningar. Projekten kan handla om allt från konsumenters syn på olika internetleverantörer till opinionsundersökningar inför riksdagsval och mycket annat där emellan. Variationen är stor mellan olika projekt och i de flesta fall tar en intervju mellan 2-10 minuter, beroende på ämne och målgrupp. Antal timmar varierar men överstiger vanligtvis inte 20h per vecka för enskild intervjuare. Vi ser det därför inte som något hinder om du samtidigt har en annan sysselsättning vid sidan av en anställning hos oss. Duktiga intervjuare kan även få möjlighet att genomföra andra typer av uppdrag inom företaget.Vi är anslutna till Unionens kollektivavtal.OBS: Rekrytering sker löpande, ansök så snart du kan.#Jobbjustnu2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13Solvero AB5689383