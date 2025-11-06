Marknadsundersökare
2025-11-06
Är du kontaktskapande, social och räds inte telefonen som arbetsredskap? Då kan tjänsten som marknadsundersökare hos Grit Academy passa dig! Du får fast lön och här finns stora möjligheter till avancemang. Dessutom ges goda förmåner.
Om Grit Academy
Grit Academy är en yrkeshögskola belägen i centrala Malmö där vi sätter kunskap och beteende i fokus. Nu befinner vi oss i en expansionsfas och här kommer du som marknadsundersökare in i bilden. Du kommer själv ha möjlighet att påverka ditt arbete samtidigt som du är med och utvecklar en skola utöver det vanliga!
Om rollen
Som marknadsundersökare på Grit Academy kommer du ha en central roll i skolans expansionsplaner. Du kommer ingå i ett tajt team fokuserat på verksamhetsutveckling och tillsammans ansvarar ni för att skapa nya relationer, genomföra intervjuer med intressenter, kartlägga morgondagens kompetensbehov på arbetsmarknaden och etablera nya samarbeten.
Dina arbetsuppgifter kommer primärt bestå av att utföra intervjuer per telefon och mejl men även visst researcharbete kan förekomma. För rätt kandidat finns det stora möjligheter till avancemang, både vad gäller omfattning och arbetsuppgifter.
Kandidatprofil
Vi söker dig som är engagerad, kommunikativ och relationsbyggande. Du tycker om att lämna ett gott intryck hos andra och har förmågan att själv planera ditt arbete. Vi ser gärna att du har sälj-, marknadsundersöknings- eller intervjuerfarenhet sedan tidigare men vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper och din kommunikativa förmåga.
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till hr@gritacademy.se
. Ange vilken tjänstgöringsgrad du söker och ange referensen Marknadsundersökare 2025 i din ansökan.
För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att maila vår rekryteringsansvarig på hr@gritacademy.se
Vi gör ett löpande urval så vänta inte med att ansöka. Eftersom urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
