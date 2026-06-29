Marknadsstudent för mycket meriterande extrajobb
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Nu söker vi en student för en roll som marketing coordinator på 50% till vår kund, ett bolag inom läkemedelsbranschen med placering i Solna. Starten är i augusti och uppdraget är året ut med chans till förlängning.
Det här är en spännande möjlighet för dig som exempelvis läser en masterutbildning inom marknadsföring och vill få praktisk erfarenhet av hur marknadsarbete bedrivs i en reglerad, internationell och samhällsviktig bransch.
I rollen kommer du att stötta marknadsteamet i planering, genomförande och uppföljning av olika marknadsinitiativ. Du blir en viktig del i arbetet med kampanjer, event, digital kommunikation och framtagning av marknadsmaterial, samtidigt som du får värdefull inblick i hur marknadsföring fungerar i praktiken.
Som Marketing Coordinator kommer du bland annat att koordinera marknadsaktiviteter, ta fram och följa upp kampanjmaterial samt samarbeta med interna team och externa leverantörer. Rollen passar dig som är strukturerad, kommunikativ och vill kombinera dina akademiska kunskaper med praktiskt marknadsarbete.
Sammanfattningsvis innebär ditt ansvar följande:
Assistera vid planering och genomförande av marknadskampanjer för företagets produkter
Koordinera framtagning av marknadsmaterial, broschyrer, digitalt innehåll och säljstöd
Samarbeta med interna team samt externa leverantörer
Säkerställa att marknadsmaterial följer relevanta branschregler och riktlinjer
Planera och administrera event, konferenser, mässor och webinar
Stötta digitala marknadsaktiviteter, inklusive innehållsproduktion och kampanjuppföljning
Underhålla marknadsdatabaser, följa upp kampanjresultat och ta fram rapporter
Assistera i budgetuppföljning och fakturahantering kopplat till marknadsaktiviteter
Vi söker dig somStuderar på högskola eller universitet, gärna en masterutbildning inom marknadsföring, kommunikation, business eller liknande område
Har ett starkt intresse för marknadsföring och vill utvecklas inom en professionell och reglerad bransch
Talar och skriver svenska och engelska flytande
Har goda kunskaper i Microsoft Office-suiten (särskilt Excel, PowerPoint och Word)
Är nyfiken på läkemedelsindustrin och ser det som meriterande att få förståelse för marknadsarbete i en bransch med tydliga regelverk och compliance-krav
Trivs i en koordinerande roll där du får kombinera struktur, kommunikation och kreativitet
För att trivas i teamet och lyckas väl i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och välorganiserad. Du har lätt för att samarbeta och hantera olika kontaktytor, men kan också självständigt driva dina egna uppgifter framåt. Rollen passar dig som vill bygga en stark grund för din framtida karriär inom marknadsföring genom att få värdefull erfarenhet från marknadsarbete i en bransch där kvalitet, tydlighet och affärsmässighet står i centrum.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO. Uppdraget är på 50%. Starten är i augusti och året ut med chans till förlängning. Det finns även möjlighet att arbete remote på upp till 20%/vecka.
Övrig informationOmfattning: Deltid, 50% till 31/12 med chans till förlängning. Möjlighet för upp till 20% remote/vecka.
Start: Augusti
Placering: Solna
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
)
Lön: Timlön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se Jobbnummer
9984205