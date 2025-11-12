Marknadsstrateg till innovativ koncern
Dille Gård AB / Marknadsföringsjobb / Haninge Visa alla marknadsföringsjobb i Haninge
2025-11-12
Vill du vara med och forma framtiden med oss på Dille Gård - en plats där människor, natur och lärande växer tillsammans? Dille Gård är inne i en spännande fas av utveckling och söker nu en Marknadsstrateg som vill vara med och bygga vårt varumärke, stärka vår kultur och bidra till vår fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Vi är en stor utbildare i Sverige inom de gröna näringarna. På våra skolor, Dille Gård Naturbruksgymnasium utanför Östersund och Berga Naturbruksgymnasium utanför Haninge kan våra elever gå på gymnasiet inom naturbruksprogrammet, läsa vuxenkurser eller läsa till skogsbrukstekniker på yrkeshögskola. Vi bedriver även uppdragsutbildning inom exempelvis tunga transporter. Varje år har vi äran att få ta hand om över 600 studerande.
En stor andel av våra kurser och utbildningsprogram är inom praktiska områden. Vi tror på att äga och förvalta hela kedjan, därför har vi egna skogsmaskiner, egna ridanläggningar och djur-sjukvårdsutrustning för att kunna bidra med en god utbildningskvalitet.
Under vår resa har olika områden utvecklats till egna verksamhetsområden. Gidås Hållbarhetsbyrå är ett sådant exempel, samt Dille Skog och Dille Veterinärklinik.
Precis som att våra utbildningar kräver maskiner och specialutrustning, krävs också lokaler. Vi äger och förvaltar våra egna lokaler och fastigheter. I bestånden finns bland annat lektionssalar, ridhus, verkstadslokaler, kontor, arbetsplatser och bibliotek. Allt för att skolverksamheten ska fungera optimalt. Vi äger även jordbruksmark och skogsfastigheter i fastighetsbolagen.
Vår kultur är viktig för oss. På Dille Gård bygger vi framtid tillsammans - med glädje, lyhördhet och mod.
Vi vågar prova nytt, lyssnar på varandra och tror på kraften i det vi gör.
Din roll:
Som Marknadsstrateg på Dille Gård har du ett helhetsansvar för att utveckla och driva vårt marknadsarbete. Du rapporterar till VD och är en del av ledningsgruppen, där du bidrar med din kompetens inom kommunikation, varumärkesutveckling och marknadsstrategi.
Tjänsteställe: Berga Naturbruksgymnasium, Västerhaninge alternativt Campus Dille, Östersund. Resor förekommer i tjänsten.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
ta fram och implementera Dille Gårds marknadsstrategi,
driva varumärkes- och kommunikationsarbete,
analysera marknadstrender och målgruppsbeteenden,
planera och följa upp marknadsaktiviteter och kampanjer tillsammans med berörda enheter,
samverka med kollegor, samarbetspartners och externa leverantörer,
bidra till att utveckla och förmedla Dille Gårds kultur och värdegrund.Profil
Vi söker dig som har:
relevant utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande,
erfarenhet av strategiskt och operativt marknadsarbete,
förmåga att se helheten men också förstå detaljerna,
god kommunikativ förmåga och känsla för varumärkesbyggande,
ett prestigelöst och lyhört sätt att samarbeta.
Som person är du kreativ, analytisk och trivs i en miljö där samarbete och kultur är lika viktigt som resultat.
Vi erbjuder
Hos Dille Gård blir du en del av en värderingsstyrd verksamhet med stark gemenskap och stort engagemang. Du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till något meningsfullt - en plats där både människor och idéer får växa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: sara.r@dille.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853)
Berga skolväg 1 (visa karta
)
137 44 VÄSTERHANINGE Kontakt
VD & Skolchef
Sara Rubin sara.r@dille.se 0702047889 Jobbnummer
9602228