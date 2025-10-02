Marknadskreatör med kundansvar
Är du den som älskar att kombinera färg, form och content, och dessutom gillar att snacka med kunder? Perfekt, då kanske det är dig vi letar efter.
Du trivs när den ena dagen inte är den andra lik. Du ser till att saker blir gjorda i tid och frodas av att arbeta i flera parallella spår. Du älskar helt enkelt när det händer mycket!
Hos oss blir du både marknadsninja och kundhjälte. Ena stunden pillar du med SEO och nyhetsbrev, nästa skapar du en snygg presentaion eller filmar en kort produktvideo. Och däremellan? Ja, då ringer du en kund, skickar iväg ett prov eller planerar nästa mässa.
På Amabilia Medical tycker vi om att arbeta med människor som är agila, kreativa och orädda. Som inte backar för ansvar och som brinner för att skapa struktur, förbättring och framdrift.
Vad du kommer att göra (ungefär - vi lovar variation!)
• Ansvara för webb och synlighet online, med fokus på organisk synlighet (SEO, content, nyhetsbrev)
• Skriva kreativa, målgruppsanpassade och säljande texter (på svenska & engelska)
• Skapa trycksaker, presentationer och kampanjer som sticker ut
• Producera och publicera engagerande content på sociala medier (LinkedIn & Instagram)
• Skapa enklare videos för våra produkter och tjänster
• Vara med på mässor och events, från planering till genomförande
• Kund- och säljkontakt via telefon och Teams
• Assistera kollegor med utskick av prover och onboarding av nya kunder
• Säkerställa hög kundnöjdhet och kvalitet i alla kanaler
• Skicka prover, onboardingmaterial och se till att kunderna är nöjda
För att lyckas i rollen som Marknadskreatör med kundansvar är du en person som:
• Har erfarenhet och utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller grafisk design
• Har yrkeserfarenhet av att bygga webbsidor samt god förståelse för CMS-system
• Har lätt för att lära dig nya system och gillar att hitta smartare, gärna digitala och AI-drivna, sätt att arbeta
• Är lika bekväm i CMS (Squarespace), MailChimp som i SEO och Google Analytics
• Har goda kunskap i InDesign, Illustrator och Photoshop
• Har ett kreativt öga för detaljer, både i text och form
• Har en stark känsla för grafisk form, färg och typografi
• Är en fena på att skapa content för sociala medier, webb, nyhetsbrev och trycksaker
• God förmåga att skapa presentationsmaterial och säljstöd
• Har erfarenhet av försäljning och har vana att jobba i CRM
• Är social, nyfiken och initiativrik, samtidigt som du är strukturerad och organiserad
• Är självgående, men trivs lika bra i samarbete med andra
• Och viktigast av allt: du ser vad som behöver göras, och gör det
Plus i kanten om du har:
• Erfarenhet inom skapande av rörliga medier (video, animation, motion graphics)
• Kunskaper i Adobe Firefly, Premiere Pro, After Effects, Animate
• Erfarenhet av kundkontakt, gärna inom B2B
• Erfarenhet av projektledning eller kampanjplanering
• Kunskaper i AI-drivna kreativa verktyg
Tjänsten är på heltid och du arbetar på plats från vårt kontor i Särö.
Vill du ha en roll där du kan växa, påverka och vara med och forma framtiden? Då är detta din chans. Skicka din ansökan (CV och personligt brev i samma PDF) via LINKEDIN https://www.linkedin.com/jobs/view/4306503413/
Vi ser fram emot att höra från dig!
Amabilia Medical AB är en certifierad producent och europeisk distributör av medicinsk och personlig skyddsutrustning. Vårt kontor ligger i Särö, Kungsbacka. I Amabilia Medicals företagsgrupp har vi över två decenniers erfarenhet av produktion, design, utveckling och logistik. Våra noggrant utvalda partnerfabriker är några av världens största och ledande tillverkare. Vi är en betrodd och långsiktig leverantör till myndigheter, sjukhus, dentalkliniker, veterinärer, apotek, livsmedelsproducenter, HoReCa, städbranschen, kontorsleverantörer, samt flertalet andra företag och industrier i Sverige och internationellt. I företagsgruppen ingår även bl a Scandinavian Design Group West AB som är ett familjeägt design- och produktionsbolag, grundat år 2000.
Mer om oss www.amabiliamedical.com
