Marknadskoordinator Vik. med möjlighet till fortsatt anställning
2025-09-23
Vi söker en driven marknadskoordinator med bred erfarenhet av digital marknadsföring - är det du?Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Roll About importerar och distribuerar gravid, mamma och baby kvalitetsprodukter till fackhandeln i Norden. Vi har kontor, showroom och butik i centrala Stockholm.
Om rollen:
Vår marknadskoordinator går nu på föräldraledighet och vi söker en driven person som kan börja omgående. Du får en nyckelroll i att forma vår kommunikation, stärka våra varumärken och skapa engagerande innehåll - både digitalt och i butik. Extra viktigt är att vi nu är i startfasen av ett eget varumärke.Arbetsuppgifter
Skapa och publicera innehåll på webb och sociala medier
Designa grafik och visuellt material
Planera och genomföra digitala kampanjer
Redigera bilder och video
Producera nyhetsbrev och utskick
Delta i mässor, kundevent och hjälpa till i butik/showroom vid behov
Driva projekt från idé till resultat
Vi söker dig som:
Är driven, självständig och initiativtagande
Har erfarenhet av digital marknadsföring, webpublicering och SEO/SEM
Har god känsla för grafisk design och visuell kommunikation
Är lojal och gillar att jobba nära ett litet team
Har god kundkänsla och gillar att skapa relationer
Har koll på Canva, Adobe, Meta Business Suite eller liknande (vi jobbar i Odoo)
Arbetar obehindrat i svensk text, bild och video.
Gärna är teknisk och har erfarenhet från baby/barn-branschen
Vi erbjuder:
Stor frihet och kreativt utrymme
Ett litet team med högt i tak
Placering i centrala Stockholm
Ansök nu!
Du har en operativ roll i ett litet växande företag med stora ideer. Vi har högt i tak och kreativa initiativ uppskattas.
Välkommen med din ansökan till:linda@rollabout.se
Linda Norrwiewww.rollabout.se
Ringvägen 75
118 61 Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
endast via mail
E-post: linda@rollabout.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "marknadskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roll About AB
(org.nr 556324-3194)
Ringvägen 75 (visa karta
)
117 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9522635