Marknadskoordinator till Ticketmaster - Performiq AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

Performiq AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-06-30Tjänstebeskrivning & erbjudandeSom marknadskoordinator på Ticketmaster kommer du att koordinera projekt och aktiviteter inom marknadsavdelningen. Du kommer att arbeta i en kundfokuserad roll där fokus ligger i att planera, genomföra och rapportera marknadskampanjer för arrangörers evenemang tillsammans med övriga marknadsteamet. Du är också en del i det nordiska marknadsavdelningen och med mycket kontakter i den globala organisationen.Exempel på arbetsuppgifter:Delta i kundmöten och ha regelbunden kunddialog kring marknadsföringskampanjer.Hantera kundkampanjer, samla in och säkerställa material.Skapa kundbrev/nyhetsbrev och inlägg i sociala medier.Uppdatera hemsidan med text och enklare grafik.Följa upp och rapportera kampanjer med hjälp av bland annat Google Analytics.I den här rollen rapporterar du till Marknadschefen för Sverige.PersonprofilFör att passa i rollen som marknadskoordinator på Ticketmaster ser vi att du är en entusiastisk, ansvarstagande, driven och kreativ person med ett öga för detaljer. Du är kommunikativ, noggrann, strukturerad och du har lätt för att ta egna initiativ. Du trivs med att samarbeta med dina kollegor, och du är van att arbeta med flera projekt parallellt i en snabbrörlig miljö. Du behöver inte ha arbetat inom evenemangsbranschen tidigare, men vi ser att du har ett brinnande intresse för musik, sport, kultur eller liveunderhållning.För att lyckas i rollen krävs ytterligare:Minst två års erfarenhet av digital marknadsföring.Erfarenhet av att skapa och publicera innehåll för digitala kanaler (Facebook, Instagram, webb, nyhetsbrev etc.).Grundläggande kunskap i Photoshop och andra Adobe-program.Erfarenhet av Google Analytics och rapportering av marknadsföringskampanjer.Erfarenhet av Salesforce.Svenska och engelska flytande, i både tal och skrift.Utbildning inom marknadsföring (meriterande).2021-06-30Start: Omgående, enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid.Plats: Stockholm.FöretagspresentationMed 20 000 årliga evenemang, 24 000 000 webbesökare och 1,3 miljoner unika webbesökare per månad är Ticketmaster Sveriges och Nordens största marknadsplats för evenemang inom sport, kultur, musik & nöje. Vi har ca 450 kunder från arenor, sport & evenemangsarrangörer, festivaler, mässor och mycket mer.Ticketmaster en del av Live Nation Entertainment och är idag ca 20 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg. Sedan 2004 är vi ett helägt dotterbolag till Ticketmaster som är ett av sex verksamhetsområden inom Live Nation Entertainment, världens största underhållningsföretag. Ticketmaster finns idag på över 30 marknader världen över.Sökord: marknadskoordinator, marketing, marknadsföring, Salesforce, sociala medier, google analytics, facebook, instagram, nyhetsbrev, eventOm PerformIQPerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Oscar Dahl på oscar.dahl@performiq.se . Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Performiq AB5838193