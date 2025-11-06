Marknadskoordinator till svensk nationalkommitté
2025-11-06
Vill du vara med och stärka ett varumärke som gör skillnad i samhället? Brinner du för innehåll, kommunikation och digital synlighet - och vill kombinera det med PR och event? Då kan du vara den vi söker!
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning, en ideell organisation utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige, söker vi nu en kreativ marknadskoordinator.
Som marknadskoordinator blir du en viktig del av kommunikationsteamet där du får arbeta nära både marknadsansvarig och säljavdelningen. Tillsammans skapar ni kommunikation som stärker organisationens varumärke och ökar synligheten i såväl digitala som fysiska kanaler.
Tjänsten är inledningsvis ett bemanningsuppdrag via Academic Work med ambition till överrekrytering.
Dina arbetsuppgifter
Som marknadskoordinator ansvarar du för att skapa engagerande innehåll, driva PR-insatser och koordinera event. Du blir en nyckelperson i vår kunds kommunikationsavdelning och får möjlighet att bidra med både kreativitet och struktur i arbetet med att bygga deras varumärke.
Innehållsproduktion & publicering
• Skriva och publicera nyheter, pressreleaser, artiklar och kampanjtexter.
• Producera rörligt material för webb, nyhetsbrev och sociala medier.
• Anpassa texter för olika målgrupper och kanaler.
PR & omvärldsbevakning
• Planera och genomföra pressutskick via Notified.
• Upprätthålla kontakter med relevanta medier och branschtidningar.
• Föreslå PR-aktiviteter och skapa medielistor.
• Ansvara för trend- och omvärldsbevakning.
Event & kommunikation
• Dokumentera och producera innehåll från event, mässor och seminarier.
• Koordinera eventrelaterad kommunikation internt och externt.
• Stötta i framtagning av kampanjkoncept och kommunikationsplaner.
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket god känsla för språk, tonalitet och storytelling.
• Dokumenterad erfarenhet av innehållsproduktion (text, foto, film).
• Vana av att arbeta i CMS (ex. WordPress) och PR-verktyg (ex. Notified).
• Grundläggande kunskap i SEO och digital marknadsföring.
• Erfarenhet av sociala medier och marknadsundersökningar.
• Mycket god förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av employer branding.
• Erfarenhet av internkommunikation.
• Erfarenhet av B2B- eller tekniknära kommunikation.
• Erfarenhet av AI-verktyg.
• Vana av att arbeta i projekt och/eller leda projekt.
Vi söker dig som är initiativrik, ansvarstagande och självgående. Du är en kreativ och lösningsorienterad person med förmågan att växla smidigt mellan operativt och strategiskt tänkande. Du trivs med att tänka nytt, hitta vägar framåt och driva utveckling. Du är flexibel och lyhörd, med lätthet att anpassa dig till olika situationer och behov. Samtidigt är du trygg i att ta plats och göra din röst hörd, både i skrift och tal. Du är en driven och självständig lagspelare som uppskattar samarbete och strävar efter att nå gemensamma mål.
Övrig information: Under intervju kommer du få visa upp portfolio med diverse material, kan röra sig om grafiskt material, artiklar, inlägg på sociala medier, osv. Skicka med din portfolio i ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Sista dag att ansöka är 2025-12-06
