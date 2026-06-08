Marknadskoordinator till Mitutoyo!
Needo Recruitment Sthlm AB / Marknadsföringsjobb / Upplands Väsby Visa alla marknadsföringsjobb i Upplands Väsby
2026-06-08
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Är du en erfaren marknadsförare med erfarenhet av B2B-marknadsföring och intresse för teknik? Vill du bli en del av ett världsledande företag där du får arbeta brett med sociala medier, innehållsskapande och marknadsaktiviteter? Då kan rollen som Marknadskoordinator hos Mitutoyo Scandinavia vara rätt för dig!
Om Mitutoyo Scandinavia AB
"Det tydliga och kompromisslösa målet att erbjuda den bästa kvalitetsprodukten och det bästa värdet som finns tillgängligt har drivit Mitutoyo, från dess blygsamma början 1934, till att bli världens ledande leverantör av metrologiutrustning.
Våra produkter används av professionella runt om i världen för att mäta och inspektera komponenter med största precision, vilket säkerställer säkerheten och tillförlitligheten hos de produkter de skapar. På Mitutoyo är vi engagerade i att tillhandahålla innovativa och pålitliga metrologilösningar till våra kunder."
Om tjänsten som Marknadskoordinator
I rollen som Marknadskoordinator hos Mitutoyo Scandinavia ansvarar du för att driva och samordna företagets löpande marknadsaktiviteter i Sverige och Norden. Det innebär att du arbetar operativt med att skapa, publicera och följa upp innehåll i sociala medier, uppdatera hemsidan och säkerställa en aktiv närvaro i företagets digitala kanaler.
En viktig del av rollen är att producera och anpassa marknadsmaterial till olika kanaler, såsom nyhetsbrev, annonser, pressreleaser och branschmaterial. Du arbetar även med uppföljning av marknadsaktiviteter och analyserar resultat kopplat till sociala medier, webb och kampanjer.
Rollen innefattar också planering och koordinering av mässor, öppna hus och andra event där du har ett operativt ansvar för genomförande och efterarbete. Du har många kontaktytor, både internt i den svenska organisationen och med kollegor inom den europeiska koncernen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa, publicera och följa upp innehåll i sociala medier.
Uppdatera och administrera hemsida samt producera nyhetsbrev.
Ta fram och anpassa marknadsmaterial såsom annonser, pressreleaser och branschmaterial.
Följa upp och analysera resultat från marknadsaktiviteter och digitala kanaler.
Planera och genomföra mässor, öppna hus och andra marknadsaktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av marknadsföring inom B2B samt flera års erfarenhet av att självständigt skapa och publicera innehåll i sociala medier. Du har arbetat med marknadsföring inom en tekniknära eller industriell verksamhet och har ett genuint tekniskt intresse. Vidare har du goda kunskaper i Adobe Creative Suite, främst InDesign och Photoshop. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift och har goda kunskaper i engelska samt innehar B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och driven med förmåga att ta ansvar för ditt arbete och driva aktiviteter framåt. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta med kollegor i olika delar av verksamheten för att samla in information och säkerställa att projekt och marknadsaktiviteter genomförs på ett effektivt sätt. Rollen kräver även att du är trygg i att ta egna beslut, följa upp arbetsuppgifter och ställa krav när det behövs för att nå uppsatta mål.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av marknadsföring inom B2B.
Flera års erfarenhet av att självständigt skapa och publicera innehåll i sociala medier.
Erfarenhet av marknadsföring inom en tekniknära bransch samt ett tekniskt intresse.
Goda kunskaper i Adobe Creative Suite, främst InDesign och Photoshop.
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av Salesforce eller liknande CRM-system.
Erfarenhet av SEO samt analys och uppföljning av digitala marknadsaktiviteter.
Vana av att arbeta med CMS-system, gärna Concrete5.
Erfarenhet av att planera och koordinera mässor, event eller andra marknadsaktiviteter.
Mitutoyo Scandinavia AB:s erbjudande
Hos Mitutoyo Scandinavia AB blir du en del av ett världsledande bolag med stark kultur och långsiktigt fokus. Här erbjuds du en fri och självständig roll i en organisation som värnar om sina medarbetare och satsar på både utveckling och en hållbar arbetsmiljö. Kulturen präglas av samarbete, prestigelöshet och stabilitet där många väljer att stanna länge.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Placering: Upplands Väsby.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Marknadskoordinator hos Mitutoyo intressant? Skicka in din ansökan idag - vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "needo 3209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Släntvägen 6 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mitutoyo Scandinavia AB Kontakt
Search Associate
Frida Sandberg frida.sandberg@needo.se Jobbnummer
9953675