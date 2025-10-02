Marknadskoordinator till Famora Foods
Bravura Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala
2025-10-02
Har du erfarenhet av marknadsföring och vill ta ett stort ansvar för ett företags varumärke och marknadsaktiviteter? Som marknadskoordinator hos det familjeägda och framgångsrika Famora Foods får du en central roll där du får driva både strategiska och operativa insatser, påverka viktiga projekt och bidra till företagets fortsatta tillväxt. Här får du arbeta med välkända varumärken som Dave & Jon's smaksatta dadlar och utveckla din kompetens i en roll med goda möjligheter att växa.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Famora Foods.
Om företaget
Famora Foods AB är ett helägt familjeföretag som drivs av familjen Orang (Famora). Det grundades redan 1987 av Yousef Orang. Med Yousef som styrelseordförande drivs företaget idag i andra generationen av syskonen David (VD), Jonas, Susanna och Elias. Företaget har över 40 anställda och är specialiserat på snacks, nötter och torkad frukt, med särskilt fokus på att rosta nötter och skapa balanserade smaker. 2018 byggde de en toppmodern produktionsanläggning norr om Uppsala, med nötrosteri, dragéringsenhet och automatiska paketeringslinjer. Detta gör att de kan kontrollera hela produktionskedjan och leverera högkvalitativa produkter.
Ett av deras mest kända varumärken är Dave & Jon's, som erbjuder smaksatta dadlar och har blivit en favorit bland deras kunder. Oavsett om det handlar om pris, kvalitet eller innovation, strävar Famora Foods alltid efter att sätta konsumentens intressen i första rummet och leverera produkter som verkligen gör skillnad.
Arbetsuppgifter
Som marknadskoordinator på Famora Foods får du ett helhetsansvar och en central roll i företagets marknadsarbete och varumärkesaktiviteter. Du är med och driver både strategiska och operativa insatser, från utveckling av marknadsmaterial till att skapa innehåll för sociala medier. Rollen innebär nära samarbete med produktutveckling, externa byråer och andra interna team, samt kontakt med kunder och leverantörer. Här får du vara med och påverka, ta ansvar för viktiga projekt, bidra till företagets övergripande marknadsplan och delta på mässor och event. Rollen erbjuder ett ansvarsfullt och varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas. Exempel på arbetsuppgifter:
• Ändring och framtagande av förpackningar, material och displaylösningar
• Vid behov upphandla och samarbeta med design/kommunikationsbyrå
• Skapa marknadsmaterial och produktpresentationer, både tryckt och digitalt
• Contentproduktion och hantering av sociala medier
• Framtagande av bilder och informationsmaterial till kunder och leverantörer
• Projektplanering och deltagande vid mässor och event
• Stötta med andra administrativa uppgifter vid behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Minst två års erfarenhet inom marknadsföring
• Mycket goda kunskaper inom Adobe Suite
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Erfarenhet av livsmedel är meriterande
För att lyckas i rollen som marknadskoordinator är du självgående, kreativ och initiativtagande. Du vågar ta ansvar för dina projekt och driver arbetet framåt med engagemang och beslutsamhet. Du är van vid att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar med kollegor och externa partners, och du trivs i en dynamisk och föränderlig miljö. Som person är du driven, nyfiken och lösningsorienterad, med ett öga för detaljer och en förmåga att arbeta strukturerat för att nå resultat.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Uppsala Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
