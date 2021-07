Marknadskoordinator - EAB AB - Organisationsutvecklarjobb i Gislaved

EAB AB / Organisationsutvecklarjobb / Gislaved2021-07-08Bli en del av något som håller"Det håller" är EAB:s löfte, både externt och internt.Självklart grundar det sig i våra produkters tåliga konstruktion, men orden understryker även hur vi tänker kring vårt arbete. Det ska kännas tryggt och utvecklande att välja en karriär hos EAB - och vi är alla med och ser till att våra lösningar håller, långt in i framtiden.Vad vi erbjuder- En utvecklande och inspirerande arbetsmiljö på ett företag som har devisen att "alla medarbetare ska vara en nöjd medarbetare".- Ett friskt företag med en kultur och klimat som främjar en aktiv livsstil - och där allt är möjligt. På EAB får du tillgång till bland annat gym, sporthall och egen matsal. Vi huserar dessutom i mycket trevliga lokaler där det kontinuerligt byggs ut och renoveras.- En stor möjlighet till personlig och professionell utveckling i en spännande och framtidsorienterad koncern.- Ett bolag med ett starkt varumärke som stadigt fortsätter sin expansion.- En spännande och varierande roll där du får möjlighet att både arbeta självständigt och tillsammans med vårt marknadsteam.- Du får möjligheten att arbeta såväl för den svenska marknaden men har också en betydande roll i att stötta våra dotterbolag som finns runt om i världen.2021-07-08Du kommer ha en bred och varierande roll som marknadskoordinator, med uppgifter som att;- Vara en länk mellan marknad och försäljning samt övrig verksamhet genom att driva och koordinera marknadsaktiviteter.- Skriva välformulerade och tydliga texter, exempelvis för kundcase, pressmeddelanden och sociala medier.- Planera, genomföra och följa upp mässor och event.- Utveckla och ta fram relevant marknadsmaterial, såsom broschyrer, annonser mm.- Viktig kontaktyta mot externa leverantörer såsom tryckerier och byråer.Vem du är- Du har en högskoleexamen inom marknadsföring alt. marknadskommunikation.- Du är strukturerad i ditt sätt att arbeta och prioritera- Vi ser att du är kreativ och har en känsla för färg och form.- Du är initiativrik och kommer gärna med egna idéer som kan drivas självständigt.- Du har en stark förmåga att uttrycka dig professionellt i skrift, främst på svenska men även på engelska.- Vi ser att du har en kunskap och förståelse för försäljning.- Du har väldokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta i Adobe Creative Cloud (Indesign, Photoshop, Illustrator).- Du har minst 2-5 års praktiskt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Om EABEAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar, där vi på hederligt småländskt sätt har all konstruktion, produktion och utveckling under eget tak. Vi arbetar med tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Sedan starten 1957 har vi vuxit lika stadigt och stabilt som våra lösningar. Idag är vi 270 anställda och omsätter ca 1 400 MSEK.Vid frågor kring tjänsten, kontakta marknadschef Emma Ohliw, emma.ohliw@eab.se , 076-1674069, alt HR-chef Sanna Åqvist, sanna.aqvist@eab.se , 070-595 1077.Sista dag att ansöka är 17 augustiVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enl. ök TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-17Eab AB5853161