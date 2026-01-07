Marknadskoordinator - Vikariat
2026-01-07
Vi söker nu en kreativ och driven Marknadskoordinator med grafisk kompetens som vill kliva in i ett vikariat under vår kollegas föräldraledighet. Vikariatet sträcker sig över cirka 12-15 månader och är en viktig roll i vårt marknadsteam.
Som Marknadskoordinator hos oss får du arbeta brett med marknadsföring - från innehållsskapande och grafiskt material till projektledning av kampanjer, mässor och event. Du blir en central del i att säkerställa kontinuitet och vidareutveckling av våra marknadsinsatser under perioden och får samtidigt stort utrymme att bidra med egna idéer och initiativ. Du rapporterar till Head of Marketing & PR.
Vår källa, fabrik och kontor är belägna i Mörarp, strax utanför Helsingborg. För denna tjänst ser vi gärna att du är bosatt i västra Skåne alternativt i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Skapa och koordinera marknadsföringsinnehåll för digitala kanaler samt tryckt material.
Samarbeta med byråer och grafiker för att säkerställa hög kvalitet i vårt marknadsmaterial.
Planera, projektleda och genomföra mässor och evenemang.
Driva kampanjer, ta fram säljmaterial och stötta våra ambassadörer och säljare i Stockholm och på andra orter.
Bidra aktivt till vår närvaro i sociala medier samt uppdatera och underhålla vår hemsida och onlineshop.
Vi söker dig som:
Har god känsla för relevant, kreativ och effektiv marknadsföring.
Har grundläggande kunskap och intresse för grafisk form och digitala verktyg. Du behöver inte vara expert, men kunna uppdatera foldrar och skapa enklare innehåll till sociala medier.
Har erfarenhet av kampanjarbete samt av att använda sociala medier och digitala plattformar för att öka synlighet och genomslag.
Är strukturerad, självgående och van vid att driva flera projekt parallellt.
Trivs i ett växande företag med prestigelös kultur där man hjälper varandra.
Kommunicerar tydligt, både i korta budskap och i längre texter.
Delar vårt engagemang för hållbarhet och vill bidra till positiv förändring genom hållbara lösningar.
Är social, kommunikativ och trygg i att ta ansvar.
Har körkort och möjlighet att resa vid behov.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett kreativt och dynamiskt sammanhang där marknadsföring spelar en viktig roll i företagets fortsatta utveckling. Du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till meningsfulla projekt i ett engagerat team med stark framtidstro och fokus på hållbarhet.
Din ansökan
I denna rekryteringsprocess samarbetar Aqua Nobel med Capus AB. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Malin Johansson, rekryteringskonsult.
Aqua Nobel of Sweden AB
Malin Johansson malin.johansson@capus.se
