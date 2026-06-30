Marknadskoordinator - Studerande, deltid 50 %
Avanzera AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avanzera AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vårt uppdrag:
Är du en engagerad student med intresse för marknadsföring och läkemedelsbranschen? Vill du få värdefull erfarenhet i en dynamisk och internationell miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker en Marknadskoordinator på deltid 50 % som vill vara med och stötta utveckling, genomförande och uppföljning av marknadsföringsaktiviteter för läkemedelsprodukter och tjänster. Rollen passar dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du blir anställd som konsult hos oss på Avanzera men din arbetsplats blir hos vår kund i Solna. Dock är tjänsten är en hybridroll med möjlighet till distansarbete upp till 20 % av arbetstiden.
Önskvärd start för konsultuppdraget är den 3 augusti 2026.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som Marknadskoordinator kommer du bland annat att:
• Stötta planering och genomförande av marknadsföringskampanjer.
• Koordinera produktion av marknadsmaterial, broschyrer, digitalt innehåll och säljstöd.
• Samarbeta med interna funktioner såsom försäljning, medicinska och regulatoriska team
• Samarbeta med externa funktioner
• Säkerställa att marknadsmaterial följer gällande regelverk inom läkemedelsbranschen (LIF och LER).
• Planera och koordinera konferenser, mässor och webbseminarier.
• Bidra till digitala marknadsföringsaktiviteter genom innehållsproduktion och uppföljning av kampanjer.
• Administrera marknadsföringsdatabaser samt följa upp och rapportera kampanjresultat.
• Stödja budgetarbete och hantera fakturor kopplade till marknadsföringsaktiviteter.Bakgrund
• Du studerar på universitet eller högskola, gärna på masternivå.
• Du har ett intresse för marknadsföring och gärna även för läkemedels- eller life science-branschen.
• Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
• Du har goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Excel, PowerPoint och Word.
• Du är strukturerad, noggrann och har god samarbetsförmåga.
• Trivs i en föränderlig miljö och kan driva dina arbetsuppgifter självständigt.
Det är meriterande om du har kunskap om läkemedelsbranschens regelverk.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182)
Sveavägen 129 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Kontakt
Helena Elvin Guillemain helena.elvin@avanzera.se 08-545 28 305 Jobbnummer
9984690