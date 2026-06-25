Marknadskommunikatör till Västergötlands museum
Stiftelsen Västergötlands museum / Marknadsföringsjobb / Skara Visa alla marknadsföringsjobb i Skara
2026-06-25
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Västergötlands museum är ett attraktivt besöksmål och en välkänd kulturinstitution i Västsverige och nationellt. Med en av Sveriges rikaste föremålssamlingar, ett 40-tal byggnader, omfattande grönområden och ett museijordbruk erbjuder museet en unik kombination av kulturarv, natur och forskning.
Västergötlands museum är en självständig stiftelse som har till ändamål att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan kulturell verksamhet inom Skaraborg. Att samverka med företrädare för den statliga kulturminnesvården inom länet och förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden och övriga tillgångar ingår också i museets uppdrag.
Museets stiftare är Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening. Läs mer om museets verksamhet via www.vastergotlandsmuseum.se
Vill du veta mer om vårt område se www.livetiskaraborg.se
Nu söker vi dig som vill bli vår marknadskommunikatör!
Dina huvudsakliga uppgifter
Du ingår i den publika enheten och där kommer du att vara ledande i utvecklingen av vårt varumärke. I rollen som marknadskommunikatör arbetar du för att stärka museets synlighet samt planera och genomföra marknadsföringsinsatser. Du har ett pressansvar och kommer att arbeta med media.
I din roll arbetar du både strategiskt och operativt. Det kan vara att ta fram en ny kommunikationsstrategi, att genomföra kampanjer, delta i mässor, ta fram nya koncept och producera marknadsföringsmaterial.
Du kommer att samverka med andra parter, exempelvis kommuner, näringsliv och föreningar.
Du behöver vara nyfiken på ny teknik och hur den kan bidra till att effektivisera kommunikationsarbetet. Du har god kännedom om olika kommunikationskanaler och hur vi ska nyttja dem. Du ansvarar för att producera innehåll till webbplats, sociala medier och nyhetsbrev.
I tjänsten ingår att stödja den pedagogiska verksamheten vilket innebär exempelvis guidade visningar och att vara stöd vid evenemang.
Vem är du
Som person är du nyfiken, självgående och utåtriktad. Du är relationsskapande och har lätt för att skapa förtroende i möten med olika människor.
Du är kreativ, nytänkande och trygg i att driva frågor framåt – både på egen hand och tillsammans i teamet. Eftersom vi är ett mindre team behöver du trivas med att växla mellan olika roller.
Du har god språkkänsla och kan formulera kommunikation som når fram.
Vi söker dig som har
Relevant utbildning inom media och kommunikation, marknadsföring eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom kommunikation och marknadsföring.
Erfarenhet av guidningar är meriterande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Skara, Västra Götaland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: rekrytering@vgmuseum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marknadskommunikatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Västergötlands Museum
, https://vastergotlandsmuseum.se/
Stadsträdgården (visa karta
)
532 23 SKARA Arbetsplats
Västergötlands Museum Kontakt
Museichef
Claes Fahlgren claes.fahlgren@vgmuseum.se 073-028 33 93 Jobbnummer
9978779